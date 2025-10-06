इस हफ्ते ओटीटी पर धमाका, 'एक्शन' से लेकर 'माइथोलॉजी' लेकर आ रहे हैं बड़े सितारे

मुंबई, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने आज के दौर में मनोरंजन का तरीका पूरी तरह बदल दिया है। अब किसी भी नई फिल्म या वेब सीरीज का इंतजार करने के लिए सिनेमाघरों तक जाना जरूरी नहीं रहा। घर बैठे, मोबाइल या टीवी पर ही आप अपनी पसंद के कंटेंट का आनंद ले सकते हैं। इस हफ्ते यानी 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच भी ओटीटी की दुनिया में कई धमाकेदार रिलीज होने जा रही हैं, जो हर तरह के दर्शकों को लुभाएंगी। चाहे आपको एक्शन पसंद हो, क्राइम-थ्रिलर, रोमांटिक ड्रामा, या फिर डॉक्यूमेंट्री, इस हफ्ते सब कुछ ओटीटी पर मिलने वाला है।

'वॉर 2': जबरदस्त एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'वॉर 2' ने सिनेमाघरों में 14 अगस्त को अपनी जबरदस्त शुरुआत की, और अब फैंस इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की जोड़ी इस फिल्म में एक्शन और थ्रिल का ऐसा संगम लेकर आई है कि दर्शक फिल्म को एक बार फिर से घर पर आराम से देखना चाहेंगे। यह फिल्म 9 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।

'विक्टोरिया बेखम': फैशन की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाली 'विक्टोरिया बेखम' की डॉक्यूमेंट्री भी 9 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर आ रही है, जिसमें उनकी जिंदगी और संघर्ष की कहानी बेहद दिलचस्प तरीके से दिखाई देगी।

'द वुमन इन केबिन 10': सिमोन स्टोन की डायरेक्ट फिल्म 'द वुमन इन केबिन 10' 10 अक्टूबर को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। इसमें केइरा नाइटली, गाय पीयर्स और आर्ट मलिक जैसे नामी सितारे नजर आएंगे। यह एक रहस्यमय कहानी है जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखेगी।

'जॉन कैंडी- आई लाइक मी': डॉक्यूमेंट्री 'जॉन कैंडी- आई लाइक मी' भी 10 अक्टूबर को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी। यह अमेरिकी एक्टर जॉन कैंडी को समर्पित है। उनके जीवन और करियर को इस डॉक्यूमेंट्री में भावुकता से पेश किया गया है, जो उनके फैंस के लिए एक यादगार अनुभव होगा।

'कुरुक्षेत्र- द ग्रेट वॉर ऑफ महाभारत': अगर आप माइथोलॉजी और ऐतिहासिक कहानियों के शौकीन हैं, तो 'कुरुक्षेत्र- द ग्रेट वॉर ऑफ महाभारत' आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है। यह एनिमेटेड सीरीज महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध के मर्म और रोमांच को नए और आधुनिक अंदाज में पेश करेगी। यह सीरीज 10 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की जाएगी।

'सर्च: द नैना मर्डर केस': क्राइम-थ्रिलर प्रेमियों के लिए 'सर्च: द नैना मर्डर केस' 10 अक्टूबर को जियो हॉटस्टार पर रिलीज होगी। इस सीरीज में कोंकणा सेन शर्मा एसीपी के किरदार में नजर आएंगी, जो एक जटिल मर्डर केस की तहकीकात करती हैं।

इनके अलावा, 10 अक्टूबर को प्राइम वीडियो पर एक और फिल्म 'जिनी... मेक अ विश' भी रिलीज होगी, जो अपने आप में एक अलग कहानी कहेगी। इसके अलावा, संस्मरण 'द पिंक मरीन' पर आधारित वेब सीरीज 'बूट्स' भी नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। इस हफ्ते के आखिर में 11 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर 'द लास्ट फ्रंटियर' भी स्ट्रीम होगी, जो एक सर्वाइवल ड्रामा है और इसमें जैसन क्लार्क मुख्य भूमिका निभाएंगे।

