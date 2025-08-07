मनोरंजन

70s Mumbai Crime Film: क्राइम की टूटेगी रीढ़, बढ़ेगी अपराधियों की मुश्किलें, इस दिन आ रहे हैं ‘इंस्पेक्टर जेंडे’

‘इंस्पेक्टर जेंडे’ में मनोज बाजपेयी बनेंगे रीयल लाइफ हीरो, फिल्म 5 सितंबर को आएगी नेटफ्लिक्स पर।
Aug 07, 2025, 12:17 PM
क्राइम की टूटेगी रीढ़, बढ़ेगी अपराधियों की मुश्किलें, इस दिन आ रहे हैं ‘इंस्पेक्टर जेंडे’

मुंबई:  मनोज बाजपेयी एक बार फिर पुलिस अधिकारी की भूमिका में अपराधियों के होश उड़ाते नजर आएंगे। सच्ची घटनाओं पर बनी मनोज बाजपेयी और जिम सर्भ स्टारर फिल्म ‘इंस्पेक्टर जेंडे’ की रिलीज डेट सामने आ चुकी है।

मेकर्स ने बताया कि फिल्म 5 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने के लिए तैयार है।

यह फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित है और इसमें मनोज बाजपेयी इंस्पेक्टर मधुकर जेंडे की भूमिका में हैं, जबकि जिम सर्भ एक चालाक अपराधी कार्ल भोजराज, जिसे ‘स्विमसूट किलर’ के नाम से जाना जाता है, का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म का लेखन और निर्देशन चिन्मय डी. मांडलेकर ने किया है।

प्रोड्यूसर ओम राउत ने बताया, “इंस्पेक्टर जेंडे की कहानी ऐसी है, जिसे देखा और याद किया जाना चाहिए। यह एक रोमांचक कहानी है, जो मनोरंजक होने के साथ प्रेरणादायक भी है। मेरे पिता का सपना था कि इस इंस्पेक्टर पर फिल्म बने।”

उन्होंने कहा कि नेटफ्लिक्स के साथ इस फिल्म को बनाना एक शानदार अनुभव रहा। सह-निर्माता जय शेवकरमणि ने कहा, “नेटफ्लिक्स हमेशा से अनोखी कहानियों का समर्थन करता आया है। विश्व भर के दर्शकों तक पहुंचाने की क्षमता ने इस फिल्म के लिए सही मंच बनाया है। इंस्पेक्टर जेंडे एक ऐसा हीरो है, जिसकी कहानी लोगों को जरूर देखनी चाहिए।"

‘इंस्पेक्टर जेंडे’ क्राइम, कॉमेडी और पुरानी यादों का मिश्रण है, जो दर्शकों को उस दौर में ले जाती है जब पुलिसवाले अपनी सूझबूझ और दृढ़ संकल्प से अपराधियों को पकड़ते थे।

कहानी साल 1970 और 1980 के दशक के मुंबई की है, जब कुख्यात ‘स्विमसूट किलर’ तिहाड़ जेल से भाग जाता है। इसके बाद इंस्पेक्टर जेंडे और अपराधी के बीच एक रोमांचक चूहे-बिल्ली का खेल शुरू होता है।

नेटफ्लिक्स इंडिया की ओरिजिनल फिल्म्स की डायरेक्टर रुचिका कपूर शेख ने कहा, “यह फिल्म पुलिस और अपराधियों के बीच की कहानी को नए अंदाज में पेश करती है। क्राइम और कॉमेडी की पुट के साथ इसे और भी खास बनाया गया।

चिन्मय डी. मांडलेकर के निर्देशन में बनी फिल्म में मनोज बाजपेयी और जिम सर्भ के साथ भालचंद्र कदम, सचिन खेडेकर, गिरिजा ओक और हरीश दुधाडे जैसे एक्टर्स भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं।

 

