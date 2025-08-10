Inspector Zende Netflix: महाराष्ट्र की कहानियां पूरी दुनिया को सुनाना चाहता हूं : ओम राउत

मुंबई: डायरेक्टर-प्रोड्यूसर ओम राउत के प्रोडक्शन हाउस की 'इंस्पेक्टर जेंडे' अगले महीने ओटीटी पर रिलीज होगी।

उन्होंने आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में कहा कि कैसे वो महाराष्ट्र की कहानियां पूरी दुनिया के दर्शकों के लिए तैयार करते हैं।

उन्होंने बताया कि उनका लक्ष्य जमीनी स्तर की कहानियां लोगों तक पहुंचाना है।

उन्होंने कहा, "मैं जमीनी स्तर की कहानियां बताना चाहता हूं। मैं ऐसी कहानियां सुनाना चाहता हूं, जो हमारी संस्कृति में गहराई से समाई हों। मैं ऐसी कहानियां सुनाना चाहता हूं, जो भारतीय नायकों, भारतीय सुपरहीरो या भारतीय पात्रों के बारे में हों, चाहे वो पुरुष हों या महिला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी संस्कृति में जो कहानियां हैं, हमारे देश के महान इतिहास में जो कहानियां हैं, मैं उन्हें सुनाना चाहता हूं। मैं महाराष्ट्र से हूं, ये वो कहानियां हैं, जिनके साथ मैं बड़ा हुआ हूं। ये वो कहानियां हैं, जो मुझे मेरे दादा-दादी, मेरे माता-पिता, मेरे पिता और मेरी मां ने सुनाई थीं।"

उन्होंने कहा, "इसलिए, बड़े होने पर इनका आप पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। सच कहूं तो, मैंने जो कुछ भी समझा है, मैं बस उसे सिनेमा में ढालने की कोशिश कर रहा हूं। जहां तक मराठी की बात है, मुझे एक मराठी लड़का होने पर बहुत गर्व है। हमारी संस्कृति की जो भी कहानियां हैं, इसलिए मुझे मराठी संस्कृति और हमारे इतिहास में मराठी महापुरुषों के प्रति गहरा लगाव है।"

उन्होंने कहा, "आज हमारे पास जो राष्ट्र है, उसके निर्माण में इन सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। आज हमारा जो राष्ट्र है, वह इन सभी शक्तियों का एक बड़ा योगदान है, जो एक निश्चित अवधि में, यहां तक कि आजादी से पहले भी, और आजादी के बाद भी, हमारे साथ जुड़ी रहीं।"

यह फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित है और इसमें मनोज बाजपेयी इंस्पेक्टर मधुकर जेंडे की भूमिका में हैं, जबकि जिम सर्भ एक चालाक अपराधी कार्ल भोजराज का किरदार निभा रहे हैं, जिसे ‘स्विमसूट किलर’ के नाम से जाना जाता है। फिल्म का लेखन और निर्देशन चिन्मय डी. मांडलेकर ने किया है।

'इंस्पेक्टर जेंडे' 5 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।