मनोरंजन

Inspection Bungalow Trailer : भूतिया पुलिस स्टेशन में शुरू हुआ खेल, 'इंस्पेक्शन बंगलो' के ट्रेलर में डर के साथ कॉमेडी का तड़का

‘इंस्पेक्शन बंगलो’ ट्रेलर रिलीज, डर और कॉमेडी का जबरदस्त मेल
Nov 04, 2025, 05:38 PM
चेन्नई: मलयालम फिल्म इंडस्ट्री इस साल के अंत में दर्शकों के लिए एक नई रोमांचक हॉरर और कॉमेडी का अनोखा मिश्रण लेकर आ रही है। अभिनेता दिलीप ने वेब सीरीज 'इंस्पेक्शन बंगलो' का ट्रेलर मंगलवार को जारी किया। ट्रेलर ने दर्शकों की उत्सुकता को दोगुना कर दिया है।

इस सीरीज का निर्देशन मलयालम सिनेमा के जाने-माने निर्देशक सैजू एस एस ने किया है, और इसमें अभिनेता शबरीश वर्मा मुख्य भूमिका में हैं।

निर्माता और क्रिएटिव टीम का दावा है कि यह केरल की पहली पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर सीरीज है, जो डर और रहस्य के साथ-साथ हंसी का तड़का भी लगाएगी।

कहानी एक पुलिस स्टेशन से शुरू होती है, जहां अजीब और डरावनी घटनाएं होती हैं। ये घटनाएं इतनी रहस्यमय हैं कि वास्तविकता और डरावनी दुनिया के बीच की सीमा धुंधली हो जाती है।

कहानी अरवंगड गांव की है। शबरीश वर्मा का किरदार सब-इंस्पेक्टर विष्णु का है, जो एक साधारण पुलिस अधिकारी है और अतीत में हुई घटना के दुखों से जूझ रहा है। उसे अपने पुलिस स्टेशन को एक खाली सरकारी बंगले, जिसे स्थानीय लोग 'इंस्पेक्शन बंगलो' कहते हैं, में शिफ्ट करने का जिम्मा मिलता है। शुरुआत में यह काम साधारण लगता है, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता है, वहां रहस्यमय घटनाएं और मौतें होने लगती हैं।

विष्णु को अपने डर का सामना करना पड़ता है। वह एक पैरानॉर्मल रिसर्चर मैथिली के साथ मिलकर इन घटनाओं के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता है।

वेब सीरीज का निर्माण वीना नायक के प्रोडक्शन हाउस 'ए वीना नायर प्रोडक्शंस' के तहत हुआ है। इसकी कहानी सुनीश वरनाद ने लिखी है। इसमें शाजु श्रीधर और सेंथिल कृष्णा जैसे कलाकारों के भी दमदार रोल देखने को मिलेंगे।

'इंस्पेक्शन बंगलो' में रहस्य, डर, हास्य और भावनाओं का मिश्रण है, जो दर्शकों को पूरी तरह कहानी में डुबो देगा।

'इंस्पेक्शन बंगलो' का प्रसारण जी 5 प्लेटफॉर्म पर 14 नवंबर से शुरू होगा।

--आईएएनएस

 

 

