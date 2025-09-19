Indira Tiwari Movie : बुसान फिल्म फेस्टिवल में होगा 'स्पाईंग स्टार्स' का वर्ल्ड प्रीमियर, इंदिरा तिवारी ने बताया खुद के लिए बड़ी उपलब्धि

मुंबई: अभिनेत्री इंदिरा तिवारी को 'गंगूबाई काठियावाड़ी', 'सीरियस मेन' और 'बस्तर' जैसी फिल्मों में अपने अभिनय के लिए जाना जाता है। वह बहुत जल्द फिल्म 'स्पाईंग स्टार्स' में दिखाई देंगी, जिसका वर्ल्ड प्रीमियर बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में होगा।

इस पर बात करते हुए इंदिरा तिवारी ने कहा कि फिल्म फेस्टिवल समाज और कला जगत का अभिन्न अंग हैं क्योंकि ये वो जगहें हैं जहां कहानियां हीरो बनती हैं।

इंदिरा तिवारी ने एक बयान में कहा, "यह मेरे सफर में एक ऐतिहासिक पल जैसा लग रहा है क्योंकि मैं अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर रही हूं। बुसान फिल्म फेस्टिवल में 'स्पाईंग स्टार्स' के प्रीमियर के साथ मुझे लगता है कि मैं अपने लोगों की आवाज और कहानियों को एक वैश्विक मंच पर ले जा रही हूं, जैसे दुनिया के सामने अपनी कला का झंडा किसी ऊंचे पर्वत पर गाड़ रही हूं। यह एक ऐसा पल है जो हमारी और कहानियों को सुनने के लिए दरवाजे खोलता है।"

इंदिरा तिवारी ने बताया कि इस फिल्म का चुना जाना न केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि है बल्कि वैश्विक मंच पर भारतीय सिनेमा के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

उन्होंने आगे कहा, "मेरे लिए फिल्म महोत्सव वह होते हैं जहां हर आवाज को जगह मिलती है, कहानी ही नायक बन जाती है, और सिनेमा के माध्यम से हम अपनी कहानियों का जश्न मनाते हैं, अपने मतभेदों को स्वीकार करते हैं, और एक बेहतर दुनिया के लिए समाज में बदलाव लाते हैं।"

'स्पाईंग स्टार्स' को बीआईएफएफ के उद्घाटन प्रतियोगिता खंड में आधिकारिक रूप से चुना गया है, जो एशिया भर की केवल 14 फिल्मों में से एक है जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, विशेष जूरी पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और कलात्मक योगदान सहित प्रमुख पुरस्कारों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही है। यह इस सूची में शामिल एकमात्र भारतीय फिल्म भी है।

इसका निर्देशन प्रसिद्ध श्रीलंकाई लेखक विमुक्ति जयसुंदरा ने किया है, जिनकी पहली फिल्म 'द फॉरसेकेन लैंड' ने उन्हें कान्स में प्रतिष्ठित कैमरा डी'ओर पुरस्कार दिलाया था। इस फिल्म में आनंदी (इंदिरा तिवारी) की कहानी है, जो एक महामारी के बीच एक सुदूर द्वीप पर क्वारंटाइन में रहने वाली एक बायोटेक्नीशियन है।