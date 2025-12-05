मनोरंजन

Indigo Cancellations Issue : एयरलाइंस इंडस्ट्री इमरजेंसी की स्थिति में, यह इंसानों के लिए बड़ी त्रासदी : अशोक पंडित

Dec 05, 2025, 01:38 PM
मुंबई: पिछले तीन दिनों से इंडिगो सहित कई एयरलाइंस के नेटवर्क में गड़बड़ी के कारण देशभर में सैकड़ों उड़ानें रद्द हो रही हैं। यात्रियों को एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है और हजारों यात्री परेशान हैं। इस स्थिति पर फिल्म निर्माता-निर्देशक और भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर यूनियन के अध्यक्ष अशोक पंडित ने कड़ा ऐतराज जताया।

अशोक पंडित ने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट कर चिंता व्यक्त करते हुए इसे इंसानी त्रासदी करार दिया। उन्होंने लिखा, “एयरलाइन इंडस्ट्री इस वक्त इमरजेंसी की स्थिति में है। एयरपोर्ट पर हजारों लोग परेशान हैं, सामान गायब हो रहा है, फ्लाइट्स कैंसल हो रही हैं। एयरलाइंस के साथ कोई तालमेल किए बिना अचानक नए नियम क्यों थोपे जा रहे हैं?”

उन्होंने आगे कहा, “हर बार एक आम आदमी को बिना उसकी गलती के सजा मिलती है। बच्चे, बुजुर्ग, मरीज सब परेशान हैं। यह कोई छोटी-मोटी दिक्कत नहीं, बल्कि इंसानों के लिए एक बड़ी त्रासदी है।”

देश के प्रमुख एयरपोर्ट्स दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद समेत कई जगहों पर यात्रियों की लंबी कतारें और गुस्सा देखा जा रहा है। यात्रियों का कहना है कि न तो समय पर जानकारी दी जा रही है और न ही वैकल्पिक व्यवस्था ठीक से की जा रही है। इस समस्या का सामना आम आदमी के साथ ही फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स को भी करना पड़ रहा है।

अशोक पंडित से पहले सिंगर राहुल वैद्य ने भी पोस्ट कर एयरलाइंस के प्रति गुस्सा जाहिर किया था। उन्होंने एयरलाइन का नाम लिए बिना सोशल मीडिया पोस्ट पर बताया था कि उड़ान भरने के लिए उनका दिन सबसे बुरे दिनों में से एक रहा। कई सारे बोर्डिंग पास की तस्वीरों के साथ उन्होंने बताया कि इन सभी के लिए उन्हें 4.2 लाख रुपए चुकाने पड़े हैं।

एक्टर एली गोनी का गुस्सा इंडिगो पर फूट पड़ा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारत में एक और डोमेस्टिक एयरलाइंस होनी चाहिए। इसका सही समय आ चुका है। इंडिगो ने पूरे देश की बुरी हालत कर दी। इंडिगो के साथ ही उन्होंने बाकी एयरलाइंस की बढ़ती कीमतों पर कहा कि ये गलत है।

वहीं, महेश बाबू के भाई और एक्टर नरेश विजय कृष्णा, एक्ट्रेस निया शर्मा, अंजलि अरोड़ा ने भी फ्लाइट लेट होने की समस्या पर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर गुस्सा जाहिर किया।

--आईएएनएस

 

 

