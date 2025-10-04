Indian Streaming Awards 2025 : इंडियन स्ट्रीमिंग अकादमी अवॉर्ड शो में अनुपम खेर और सिकंदर खेर ने बटोरी सुर्खियां

मनोरंजन

Oct 04, 2025
इंडियन स्ट्रीमिंग अकादमी अवॉर्ड शो में अनुपम खेर और सिकंदर खेर ने बटोरी सुर्खियां

मुंबई: बीते शनिवार को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में इंडियन स्ट्रीमिंग अकादमी अवॉर्ड्स 2025 का भव्य आयोजन हुआ। यह अवॉर्ड समारोह दूसरी बार आयोजित किया गया, जिसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म की उत्कृष्ट फिल्मों, सीरीज और कलाकारों को सम्मानित किया गया। इस समारोह में दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर और उनके बेटे सिकंदर खेर ने भी अपनी उपलब्धियों का परचम लहराया।

अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर समारोह की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, "सिकंदर के साथ स्ट्रीमिंग अकादमी अवॉर्ड्स के मंच पर खड़ा होना मेरे लिए एक गर्व का पल था। सिकंदर को उनकी सीरीज 'आर्या' के लिए अवॉर्ड मिला, जबकि मुझे 'लीजेंड' सम्मान से नवाजा गया। आयोजकों और दर्शकों का दिल से शुक्रिया।"

बता दें, सिकंदर खेर अभिनेत्री किरण खेर और उनके पहले पति गौतम बेरी के बेटे हैं। किरण ने 1985 में अनुपम खेर से शादी की थी।

इस अवॉर्ड समारोह में बेस्ट ओटीटी ओरिजिनल फिल्मों और सीरीज के साथ-साथ साउंड डिजाइन, एडिटिंग, सिनेमैटोग्राफी जैसी कई श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए। फिल्म 'अमर सिंह चमकीला' और सीरीज 'पोचर' ने अपनी-अपनी श्रेणियों में सबसे ज्यादा अवॉर्ड्स जीते। इसके अलावा, सामंथा रुथ प्रभु, वरुण धवन, सोनाली बेंद्रे और परिणीति चोपड़ा ने बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस के अवॉर्ड्स अपने नाम किए।

पिछले साल शुरू हुआ यह अवॉर्ड समारोह ओटीटी मनोरंजन की दुनिया में नई प्रतिभाओं और रचनात्मकता को बढ़ावा देने का एक शानदार मंच बन चुका है। समारोह में मौजूद सितारों और दर्शकों की मौजूदगी ने इस रात को और भी यादगार बनाया। यह आयोजन डिजिटल मनोरंजन के क्षेत्र में भारतीय कलाकारों की प्रतिभा को वैश्विक स्तर पर उजागर करने का एक शानदार प्रयास है।

वर्कफ्रंट की बात करें तो अनुपम की फिल्म 'तन्वी द ग्रेट' फिर से सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इसके अलावा, वह जल्द ही प्रभास के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। अभी फिल्म के नाम की घोषणा नहीं की गई है। इस फिल्म का निर्देशन हनु राघवपुडी करेंगे और इसे मायथ्री मूवी मेकर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं।

 

