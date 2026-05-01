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Indian Idol Tribute : सरकार ने आशा भोंसले के सम्मान में बरेली में बनाया था 14 फीट लंबा 'झुमका' : मनोज मुंतशिर

इंडियन आइडल में आशा भोसले को याद, ‘झुमका गिरा रे’ की कहानी ने बांधा समा
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Dainik Hawk·
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May 01, 2026, 09:02 AM
सरकार ने आशा भोंसले के सम्मान में बरेली में बनाया था 14 फीट लंबा 'झुमका' : मनोज मुंतशिर

मुंबई: सिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल' के आने वाले एपिसोड में दिवंगत महान गायिका आशा भोसले को श्रद्धांजलि दी जाएगी।

सेट पर आए गीतकार व कवि मनोज मुंतशिर ने मंच पर दिवंगत गायिका आशा भोसले द्वारा गाए गए सदाबहार क्लासिक गीत 'झुमका गिरा रे' के बनने की कहानी बताई।

मनोज ने बताया कि महान संगीत निर्देशक मदन मोहन ने एक दिन आशा जी को फोन किया और कहा कि आशा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गाना है। गाने के बोल हैं, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि आशा जी ने इस गाने को इतना मशहूर कर दिया कि सरकार ने बरेली के बाहरी इलाके में 14 फीट ऊंचा झुमका बनवाया और उस चौराहे का नाम 'झुमका चौक' रख दिया।

आशा भोसले द्वारा गाया गया गाना 'झुमका गिरा रे' क्लासिक हिट फिल्म 'मेरा साया' का है, जिसे राज खोसला ने निर्देशित किया था। यह गाना 1960 के दशक में हिट हुआ था और हिंदी सिनेमा में इसे एक खास दर्जा मिला। गाना झुमका गिरा रे मुख्य रूप से साधना शिवदासानी पर एक चुलबुले व शरारती अंदाज में फिल्माया गया था। इस फिल्म में सुनील दत्त, साधना शिवदासानी, प्रेम चोपड़ा, केएन सिंह और अन्य कलाकारों ने भी काम किया था।

महान गायिका आशा भोसले की बात करें तो 12 अप्रैल को उनका निधन हो गया था। गायिका को 11 अप्रैल को बहुत ज़्यादा थकान और सीने में संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

निधन के समय गायिका की उम्र 92 साल की थीं और उनका करियर 83 साल से भी ज्यादा लंबा रहा। आशाजी की पोती जनाई ने हाल ही में एक वीडियो पोस्ट में बताया कि उनकी दादी उनके लिए परिवार का सिर्फ एक सदस्य नहीं बल्कि उनकी पूरी दुनिया थीं।

जनाई ने अपने पोस्ट में लिखा कि मैं यह कहना चाहती हूं कि अगर कोई उन्हें याद करे, तो उसी खुशी और जिंदादिली के साथ करे, जिससे वह हमेशा जानी जाती थीं। उन्होंने हर किसी के जीवन में हंसी और खुशी भरने का काम किया था।'

--आईएएनएस

 

 

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