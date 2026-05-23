इन बॉलीवुड अभिनेत्रियों ने साथ में देखा 'असेन मी नसेन मी' नाटक, कलाकारों की जमकर तारीफ

मुंबई, 23 मई (आईएएनएस)। मशहूर अभिनेत्री श्रिया ने हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्रियों उर्मिला मातोंडकर, सोनाली बेंद्रे और श्रिया पिलगांवकर के साथ मराठी नाटक 'असेन मी नसेन मी' देखा। इन सभी अभिनेत्रियों ने अपने सोशल मीडिया के जरिए इस खास शाम की कुछ झलकियां साझा कीं।

इंस्टाग्राम पर शेयर की गई पोस्ट में उन्होंने न सिर्फ इस यादगार शाम की तारीफ की, बल्कि नाटक, कलाकारों के अभिनय और कहानी कहने के अंदाज की भी खूब सराहना की। अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे ने इंस्टाग्राम पर सभी के साथ तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा, "'असेन मी नसेन मी' नाटक देखकर शाम बेहद खूबसूरत बन गई।

पर्दा गिरने के बाद भी कलाकारों की शानदार अदाकारी मन में बनी रही, खासकर नीना कुलकर्णी का अभिनय बेहद शानदार था। अमृता सुभाष को उनके बेहतरीन और भावुक निर्देशन के लिए ढेर सारी बधाई। वहीं, संदीप कुलकर्णी ने बहुत ही भावनात्मक, सच्ची और गहराई से जुड़ी कहानी लिखी है। शुभांगी गोखले की प्रस्तुति भी कमाल की रही, जिसे देखकर दिल खुश हो गया। इस एक नाटक में भावनाओं और दिल को छू लेने वाली कहानी की भरमार थी।"

वहीं, अभिनेत्री श्रिया पिलगांवकर ने भी इस खास शाम की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा, "मंच पर इतने शानदार कलाकारों की प्रस्तुति देखना सच में सौभाग्य की बात है।"

आगे उन्होंने लिखा, "बेहतरीन नाटक 'असेन मी नसेन मी'। इसे जरूर देखें। पूरी टीम को दिल से ढेर सारी बधाई।"

उन्होंने अमृता सुभाष, नीना कुलकर्णी, संदीप कुलकर्णी और शुभांगी गोखले की भी तारीफ की। साथ ही अपने दोस्तों के साथ बिताई इस प्ले डेट को बेहद खास बताया।

वहीं, अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने भी तस्वीरें इंस्टाग्राम स्टोरी सेक्शन में शेयर कीं।

मराठी नाटक 'असेन मी... नसेन मी...' एक संवेदनशील और भावनात्मक पारिवारिक नाटक है। यह आधुनिक शहरी जीवन में रिश्तों की बारीकियों, मां-बेटी के जटिल संबंधों और बढ़ती उम्र में होने वाले मनोभ्रंश जैसी गंभीर समस्याओं पर प्रकाश डालता है। यह नाटक दर्शकों को हंसाने के साथ-साथ भावुक भी कर देता है। इसे दर्शकों और आलोचकों, दोनों से काफी सराहना मिली है। यहां तक कि बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार अनुपम खेर और रत्ना पाठक शाह भी इसकी तारीफ कर चुके हैं। अब इसी सूची में सोनाली बेंद्रे, श्रिया पिलगांवकर और उर्मिला मातोंडकर का नाम भी शामिल हो गया है।

--आईएएनएस

एनएस/एएस