इमरान हाशमी और यामी गौतम की फिल्म 'हक' का नया गाना 'कुबूल' रिलीज

मुंबई, 22 अक्टूबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेता इमरान हाशमी और यामी गौतम की आगामी फिल्म 'हक' का फैंस इंतजार कर रहे हैं। उनके लिए मेकर्स ने बुधवार को इसका नया गाना 'कुबूल' रिलीज कर दिया।

इसे 'पहले भी मैं' फेम विशाल मिश्रा ने इसका संगीत तैयार किया है। इस गाने को अरमान खान ने गाया है और इसके बोल कौशल किशोर ने लिखे हैं। यह प्यार की एक भावपूर्ण अभिव्यक्ति है जिसमें यामी और इमरान खामोशी और नजरों के जरिए प्यार का इजहार करते दिख रहे हैं। इस गाने को जंगली म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है।

इस गाने के बारे में बात करते हुए अभिनेता इमरान हाशमी ने एक बयान में कहा, "जब संगीत किसी फिल्म की आत्मा बन जाता है, तो उसमें एक अलग ही जादू होता है। 'कुबूल' बिल्कुल वैसा ही करता है। विशाल ने एक ऐसी धुन गढ़ी है जो भावनाओं से भरपूर है और यह हमारी फिल्म की कहानी के मर्म को खूबसूरती से बयां करती है।"

अभिनेत्री यामी गौतम ने कहा, "'कुबूल' वह दुर्लभ गीत है जो शांत जगहों में नजरों, अनकहे शब्दों और दर्द भरी खामोशियों के रूप में बसता है। यह मेरे किरदार की गहरी भावनाओं, उसकी कमजोरी, उसकी ताकत और उसकी चाहत को दर्शाता है। इसे प्रस्तुत करना सिर्फ प्यार का इजहार करने के बारे में नहीं था बल्कि अपने भीतर के एक खामोश तूफान को पर्दे पर उतारने जैसा था।"

संगीतकार विशाल मिश्रा ने कहा, "'हक' का संगीत भावनाओं और भारतीय धुनों व रागों की शक्ति पर आधारित है। 'कुबूल' भारतीयता और आधुनिक अभिव्यक्ति में पिरोई गई प्रेम की अभिव्यक्ति है। मैं चाहता था कि यह गीत बिना कुछ बोले किरदारों की भावनाओं को दर्शाए।"

फिल्म 'हक' को सुपर्ण एस वर्मा ने डायरेक्ट किया है। इसमें शीबा चड्ढा, दानिश हुसैन और असीम हट्टंगडी जैसे कलाकार भी हैं। यह फिल्म 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म की कहानी मशहूर जर्नलिस्ट जिग्ना वोरा की बुक 'बानो: भारत की बेटी' पर आधारित है। इस फिल्म को जंगली पिक्चर्स, इंसोम्निया फिल्म्स और बावेजा स्टूडियोज ने मिलकर प्रोड्यूस किया है।

