'इक्कीस' के ट्रेलर से ऋतिक रोशन इंप्रेस, अगस्त्य नंदा की तारीफ में बोले- 'तुममें वो बात है'

Dec 05, 2025, 03:55 AM

मुंबई, 4 दिसंबर (आईएएनएस)। देश के लिए शहीद होने वाले सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र विजेता रहे अरुण खेत्रपाल पर बनी फिल्म 'इक्कीस' सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म का ट्रेलर आम लोगों के साथ ही एक्टर्स को भी पसंद आ रहा है।

ट्रेलर को पसंद करने वाले एक्टर्स की लिस्ट में ऋतिक रोशन का भी नाम शामिल है।

श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनी 'इक्कीस' के ट्रेलर को देख ऋतिक रोशन काफी उत्साहित नजर आए। खुशी जाहिर करने और मेकर्स के साथ स्टारकास्ट की तारीफ करने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का सहारा लिया।

ऋतिक ने पोस्ट करके फिल्म के लीड एक्टर अगस्त्य नंदा, एक्ट्रेस सिमर भाटिया और पूरी कास्ट-क्रू को शुभकामनाएं दीं। ऋतिक ने पोस्ट में लिखा, "मुझे इक्कीस का ट्रेलर बहुत पसंद आया! अगस्त्य मैन, तुमने मुझे तुम्हारे लिए चीयर करने पर मजबूर कर दिया। तुम्हारी इंटेंसिटी और वल्नरेबिलिटी पसंद आई। तुममें वो बात है! श्रीराम राघवन कमाल कर रहे हैं। सिमर और पूरी कास्ट को गुड लक! मैं इसे देखने का इंतजार कर रहा हूं! बहुत उत्साहित हूं, लगे रहो।"

मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म 'इक्कीस' के निर्माता दिनेश विजान हैं, जिसमें अगस्त्य नंदा अरुण खेत्रपाल की भूमिका में नजर आएंगे, जबकि सिमर भाटिया उनके अपोजिट हैं। दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र की यह अंतिम फिल्म है। इसके अलावा, फिल्म में जयदीप अहलावत और विजय राज जैसे एक्टर्स भी अहम रोल में हैं।

देशभक्ति और साहस की सच्ची कहानी पर बनी फिल्म के ट्रेलर की रिलीज के बाद से ही चर्चा जोरों पर है। फिल्म में दर्शकों को इमोशनल रोलर-कोस्टर के साथ देशभक्ति की झलक एक साथ देखने को मिलेगी।

अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा इस फिल्म के साथ बड़े पर्दे पर डेब्यू करने जा रहे हैं। यह उनकी दूसरी फिल्म है। पहली फिल्म 'अर्चीज' ओटीटी पर आई थी। 'इक्कीस' सिनेमाघरों में 25 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है।

