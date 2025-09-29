ईशा गुप्ता ने दिखाया स्टाइलिश अंदाज, पोस्ट कीं तस्वीरें

मुंबई, 28 सितंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेत्री ईशा गुप्ता इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'धमाल-4' को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने रविवार को सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं।

ईशा ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें साझा कीं। इन तस्वीरों में ईशा लाल रंग की ड्रेस में नजर आ रही हैं। उन्होंने अपने लुक को आकर्षक बनाने के लिए बेहद कम मेकअप के साथ एक नेकपीस और रिंग पहनी है। तस्वीरों के साथ उन्होंने कोई कैप्शन नहीं लिखा, बल्कि लाल गुलाब का इमोजी पोस्ट किया।

पहली तस्वीर में ईशा कमर पर हाथ रखकर दिलकश अंदाज में पोज दे रही हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में उनका अलग अंदाज देखने को मिल रहा है।

अभिनेत्री के वर्कफ्रंट की बात करें तो उन्होंने करियर की शुरुआत 'जन्नत 2' से की थी, जिसमें वह इमरान हाशमी के साथ नजर आई थीं।

अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो वह जल्द ही 'धमाल-4' में नजर आएंगी। मेकर्स ने इसका पोस्टर जारी कर दिया है।

यह फिल्म टी-सीरीज, देवगन फिल्म्स, मारुति इंटरनेशनल और पैनोरमा स्टूडियोज के बैनर तले है। इसका निर्देशन इंद्र कुमार ने किया है, जबकि अजय देवगन, भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, अशोक ठकेरिया, इंद्र कुमार, आनंद पंडित और कुमार मंगत पाठक इसके निर्माता हैं।

धमाल फ्रैंचाइजी की शुरुआत 2007 में हुई थी, जिसका निर्देशन भी इंद्र कुमार ने किया था। इस फिल्म में संजय दत्त, रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी जैसे सितारों ने दर्शकों का दिल जीता था। इसके बाद 2011 में डबल धमाल और फिर टोटल धमाल रिलीज हुई, जिन्हें दर्शकों ने खूब पसंद किया। धमाल-4 के साथ यह फ्रैंचाइजी एक बार फिर हंसी और मनोरंजन का डबल डोज देने को तैयार है।

यह फिल्म 2026 की ईद पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फैंस इस कॉमेडी सीरीज की अगली कड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म में अजय देवगन के साथ संजय मिश्रा, ईशा गुप्ता, संजीदा शेख, अंजलि आनंद, उपेंद्र लिमये, विजय पटकर और रवि किशन जैसे शानदार कलाकार शामिल हैं।

