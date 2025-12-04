'इंडियन आइडल' में स्पेशल गेस्ट बनकर आए कपिल शर्मा, कहा- 'यहां संगीत बेहद खास होता है'

मुंबई, 3 दिसंबर (आईएएनएस)। भारत का सबसे लोकप्रिय सिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल' हमेशा से ही दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाए हुए है। इसके हर एपिसोड में प्रतिभागियों के हुनर और मेहनत की झलक देखने को मिलती है। इस बार शो में एक और खासियत जुड़ गई है। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा इस हफ्ते शो में स्पेशल गेस्ट बनकर आने वाले हैं।

उनके आने से न सिर्फ शो में ह्यूमर और मस्ती का तड़का लगेगा, बल्कि उनका संगीत के प्रति प्यार और मंच की ऊर्जा भी देखने को मिलेगी।

कपिल शर्मा ने एपिसोड में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को याद किया। उन्होंने धर्मेंद्र के शानदार करियर और फिल्मों में उनके योगदान की जमकर तारीफ की। कपिल ने कहा कि यह बॉलीवुड की एक अमूल्य विरासत को सलाम करने का अवसर है।

कपिल शर्मा ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि संगीत में एक खास ताकत होती है। संगीत हमें जिंदा होने का एहसास कराता है और 'इंडियन आइडल' एक ऐसा मंच है, जहां यह जादू सबसे खूबसूरत तरीके से देखने को मिलता है।

उन्होंने कहा कि आज वह यहां केवल कमीडियन या अभिनेता के रूप में नहीं आए हैं, बल्कि एक प्रशंसक के रूप में आए हैं, जो इन युवा प्रतिभाओं की मेहनत और जुनून का उत्साहपूर्वक समर्थन कर रहे हैं। हर परफॉर्मेंस याद दिलाती है कि यह मंच वही जगह है, जहां सपने पूरे होते हैं।

कपिल ने कहा कि 'इंडियन आइडल' केवल संगीत और प्रतिभा का उत्सव नहीं है, बल्कि इसमें थोड़ी मस्ती और मजाक भी है, जो इस यात्रा को और भी खास बनाती है। यह मंच दर्शकों और प्रतिभाओं के बीच एक अनोखा संबंध बनाता है, जहां लोग न सिर्फ संगीत का आनंद लेते हैं बल्कि भावनाओं और उत्साह को भी महसूस कर पाते हैं।

शो की जूरी में शामिल श्रेया घोषाल ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर कपिल शर्मा के साथ एक तस्वीर साझा की। उन्होंने कैप्शन में लिखा, ''कपिल शर्मा कॉमेडी के शाहरुख खान हैं।''

इस पोस्ट को कपिल ने भी अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया और हार्ट इमोजी के साथ रिएक्शन दिया।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम