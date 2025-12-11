मनोरंजन

इंडियन आइडल में पहुंचे उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति, मधुर गीतों से बांधा समां

Dec 11, 2025, 01:38 AM

मुंबई, 10 दिसंबर (आईएएनएस)। इंडियन आइडल ने देशभर के संगीत प्रेमियों को जोड़कर रखा है। संगीत से भरे माहौल, भावनाओं से भरी कहानियां और बड़े कलाकारों की मौजूदगी के चलते यह शो हर बार खास बन जाता है। इस कड़ी में सीजन 16 में भी यही जादू देखने को मिला। शो के नए एपिसोड में दो दिग्गज सिंगर उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति पहुंचे और मंच पर धमाल मचा दिया।

'उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति के सुपरहिट डुएट्स' नाम के इस स्पेशल एपिसोड में उनके सदाबहार गानों की गूंज सुनाई दी। दोनों सिंगर ने सालों तक हिंदी फिल्म संगीत को कई हिट गाने दिए, जिन्हें आज भी लोग उतने ही प्यार से सुनते हैं।

एपिसोड में कंटेस्टेंट्स ने उनके हिट गानों को अपनी आवाज में गाया। परफॉर्मेंस को देख जज से लेकर दर्शक तक सभी काफी प्रभावित हुए।

इस कड़ी में उदित नारायण ने कंटेस्टेंट्स की प्रशंसा करते हुए कहा कि इंडियन आइडल उन्हें हमेशा अपने घर जैसा लगता है।

उन्होंने कहा, ''मैं हर सीजन में नए गायकों की प्रतिभा देखकर हैरान रह जाता हूं। इस मंच की सबसे खास बात यह है कि यह केवल कलाकार ढूंढता नहीं, बल्कि उन्हें तराशता भी है। नए गायक जिस शुद्धता, सच्चाई और मेहनत के साथ परफॉर्म करते हैं, वह भारतीय संगीत की परंपरा को आगे बढ़ाने में बेहद महत्वपूर्ण है।''

वहीं, कविता कृष्णमूर्ति ने भी कहा कि इंडियन आइडल हर प्रदर्शन से संगीत को नया रूप देता है। उन्होंने कहा, ''युवा गायक जिस समर्पण और अनुशासन के साथ गाते हैं, उसे देखकर मुझे अपने शुरुआती दिनों की याद आती है। इन कलाकारों की मेहनत और जुनून ही भारतीय संगीत को आज भी जीवंत बनाए हुए है। मुझे गर्व है कि मैं इन उभरते सितारों की संगीत यात्रा का हिस्सा बन रही हूं।''

एपिसोड का सबसे खास पल तब सामने आया, जब कंटेस्टेंट श्रीनिधि ने बताया कि वह 'तू ही रे' गाना कितना पसंद करती हैं।

श्रीनिधि की गुजारिश पर कविता कृष्णमूर्ति ने मंच पर आकर उनके साथ इस सदाबहार गीत को गाया।

होस्ट आदित्य नारायण ने भी इस मौके को खास बनाते हुए कहा कि श्रीनिधि बेहद सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें कविता जी के साथ यह क्लासिक गीत गाने का अवसर मिला।

