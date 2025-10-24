मनोरंजन

Hyderabad Bengaluru Accident : विष्णु मांचू से लेकर पवन कल्याण तक कई अभिनेताओं ने जताया शोक

दुर्घटना में बस जलकर खाक, देशभर से शोक और संवेदना संदेश।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 24, 2025, 08:59 AM
आंध्र प्रदेश बस हादसा: विष्णु मांचू से लेकर पवन कल्याण तक कई अभिनेताओं ने जताया शोक

हैदराबाद: हैदराबाद-बेंगलुरु हाईवे पर शुक्रवार को हुई एक दुखद बस दुर्घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। हादसे में कम से कम 11 लोग मारे गए और कई घायल हुए हैं।

यह घटना कुरनूल जिले के चिन्नातेकुर के पास हुई, जब एक वोल्वो बस दोपहिया वाहन से टकरा गई और दुर्घटना के तुरंत बाद आग पकड़ने के कारण पूरी तरह जल गई। बस हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी और इसके अंदर लगभग 40 लोग सवार थे। इस दुर्घटना ने न केवल मृतकों के परिवारों को बल्कि पूरे देश को गहरे सदमे में डाल दिया है।

इस हादसे पर कई प्रसिद्ध हस्तियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तेलुगु अभिनेता विष्णु मांचू, जिन्होंने हाल ही में पैन-इंडियन फिल्म 'कन्नप्पा' में मुख्य भूमिका निभाई थी, ने इस घटना पर गहरा दुःख जताया। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, "हैदराबाद-बेंगलुरु हाईवे पर हुई दुखद बस दुर्घटना से बहुत परेशान हूं। इतने भयावह तरीके से कई निर्दोष लोगों की जान चली गई। पीड़ितों के परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। घायलों के लिए प्रार्थना और शोक संतप्त लोगों को शक्ति प्रदान करें।"

विष्णु मांचू के पिता और मशहूर अभिनेता तथा निर्माता मोहन बाबू ने भी इस हादसे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मोहन बाबू ने एक्स टाइमलाइन में कहा, "हैदराबाद-बेंगलुरु हाईवे पर हुई बस दुर्घटना के बारे में सुनकर बेहद दुःख हुआ। कुछ ही क्षणों में कई जानें चली गईं। ऐसे समय में शब्द कम पड़ जाते हैं। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं और ईश्वर शोक में डूबे सभी लोगों को शक्ति प्रदान करें।"

इनके अलावा, अभिनेता और आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने भी हादसे को दुखद बताया।

पवन कल्याण ने पोस्ट किया, "यह दुखद है कि इस दुर्घटना में अब तक 10 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मैं मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। सरकार की ओर से इस दुर्घटना में घायल हुए लोगों के बेहतर उपचार के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। मैं परिवहन विभाग से आग्रह करता हूं कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएं।"

इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कीं और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने मृतकों के परिवार को दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की।

 

 

 

Telangana Newscelebrity-reactionsGovernment Responseroad accidentHighway transportAndhra Pradesh Newspublic safety

Related posts

Loading...

More from author

Loading...