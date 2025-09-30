Bollywood Movie : हुमा कुरैशी की 'सिंगल सलमा' का पोस्टर रिलीज, फिल्म इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक

मुंबई: अभिनेत्री हुमा कुरैशी एक बार फिर दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार हैं। उनकी अपकमिंग फिल्म 'सिंगल सलमा' जल्द ही बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। मेकर्स ने रिलीज डेट के साथ फिल्म का पोस्टर जारी किया है।

स्टार स्टूडियो18 ने इंस्टाग्राम पर पोस्टर जारी किया है, जिसके साथ उन्होंने फिल्म की रिलीज डेट भी साझा की।

पोस्टर जारी कर उन्होंने कैप्शन दिया, "लखनऊ और लंडन- दो शहर, दो लड़के और एक सवाल- आखिर कौन बनेगा सिंगल सलमा का बलमा? किससे होगी सलमा की शादी? ट्रेलर कल रिलीज होगा। फिल्म 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।"

पोस्टर में हुमा कुरैशी बिल्कुल सहज-स्वाभाविक अंदाज में नजर आ रही हैं। वे एक बेंच पर आराम से बैठी हैं, जैसे किसी गाड़ी का इंतजार कर रही हों। उनके बगल में एक पुराना-सा सूटकेस रखा है। वहीं, इसके पीछे की तरफ फिल्म के बाकी कलाकार खड़े दिख रहे हैं- शायद वे सलमा के जीवन के उन ट्विस्ट्स का प्रतीक हों, जो आने वाले सीन में धमाल मचाएंगे।

फिल्म का प्रोडक्शन भी कम धांसू नहीं है। इसे प्रोड्यूस आलोक जैन, अजीत अंधरे, साकिब सलीम, 3 एंटरटेनमेंट, लालालैंड एंटरटेनमेंट और फिरुजी खान ने मिलकर किया है। फिल्म में हुमा कुरैशी के साथ श्रेयस तलपड़े और सनी सिंह जैसे कलाकार शामिल हैं, जो कॉमेडी के तड़के को और मजेदार बनाएंगे।

वर्कफ्रंट की बात करें तो उनकी हालिया रिलीज फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' है, जो सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है। इस फिल्म में अभिनेत्री के साथ अरशद वारसी, अक्षय कुमार, और अमृता राव मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं।

'जॉली एलएलबी' साल 2013 में रिलीज हुई थी। इसमें अरशद वारसी, बोमन ईरानी, अमृता राव, और सौरभ शुक्ला थे। इसका दूसरा पार्ट 2017 में रिलीज हुआ और इसमें अक्षय कुमार दिखाई दिए। इनके अलावा फिल्म में हुमा कुरैशी, अन्नू कपूर, और कुमुद मिश्रा जैसे सितारे भी नजर आए थे।