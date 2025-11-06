Huma Qureshi Maharani 4 : पटना पहुंचीं हुमा कुरैशी, बोलीं-बिहार आकर हो रहा घर वापसी जैसा एहसास

मुंबई: बिहार में पहले चरण की वोटिंग गुरुवार को है। इस बीच अभिनेत्री हुमा कुरैशी अपनी लोकप्रिय वेब सीरीज 'महारानी' के चौथे सीजन के सिलसिले में पटना पहुंचीं। इस सीरीज में बिहार की राजनीति को अलग तरीके से दिखाया गया है। वेब सीरीज में दर्शकों को हुमा का रानी भर्ती का किरदार बहुत पसंद आया था।

बिहार की धरती पर लौटकर हुमा ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "रानी भारती वापस आ गई हैं। मैं बहुत लंबे समय के बाद बिहार आई हूं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने ही किरदार की दुनिया में लौट आई हूं।

पटना में घूमते समय, विधानसभा का दौरा करने और स्थानीय लोगों से मिलने पर एहसास हुआ कि लोग रानी भारती से कितना जुड़ाव महसूस करते हैं। जब मैं रानी के लुक में बाहर निकलीं तो लोगों की आंखों में अपनापन और उत्साह साफ झलक रहा था।''

उन्होंने कहा, ''बिहार में आकर ऐसा लगा जैसे मैं रानी की कहानी को असल जिंदगी में जी रही हूं। मैं यहां के लोगों के प्यार और सम्मान के लिए सच में आभारी हूं।''

पटना दौरे के दौरान हुमा कुरैशी ने बिहार विधानसभा का भ्रमण किया, पटना वीमेंस कॉलेज की छात्राओं से मुलाकात की और स्थानीय व्यंजनों का स्वाद भी चखा। उन्होंने कहा, ''पटना की गर्मजोशी और लोगों का स्नेह मुझे बार-बार यहां आने के लिए प्रेरित करता है। यह यहां घर वापसी जैसा महसूस हो रहा है। 'महारानी' सिर्फ एक राजनीतिक कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी महिला की यात्रा है जो चुनौतियों के बीच खुद को साबित करती है।''

'महारानी' सीरीज की कहानी 1990 के दशक के बिहार की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसमें रानी भारती एक साधारण गृहिणी होती हैं, जिनका राजनीति से कोई सीधा संबंध नहीं होता, लेकिन जब उनके पति और बिहार के मुख्यमंत्री भीमा भारती पर हमला होता है तो राजनीतिक परिस्थितियां अचानक बदल जाती हैं। रानी भारती को मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालनी पड़ती है। शुरू में राजनीति उनके लिए बिल्कुल नई और जटिल लगती है, लेकिन धीरे-धीरे वह सत्ता के गलियारों में अपनी जगह बनाती हैं। यह सफर उन्हें एक साधारण गृहिणी से एक दृढ़ और समझदार नेता में बदल देता है।

'महारानी' के पहले सीजन ने रानी भारती के संघर्ष और राजनीति की अनजानी दुनिया में उनके कदमों को दिखाया था। दूसरे और तीसरे सीजन में उन्होंने एक मजबूत और आत्मविश्वासी नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। अब आने वाले सीजन 4 में कहानी बिहार से आगे बढ़कर राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंचने की कहानी है। इस बार रानी भारती को न सिर्फ राज्य के विरोधियों से, बल्कि देश की राजनीति में मौजूद ताकतवर चेहरों से भी मुकाबला करना होगा।

'महारानी 4' का चौथा सीजन 7 नवंबर को रिलीज होने जा रहा है।

--आईएएनएस