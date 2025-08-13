Hrithik Roshan War 2: ‘कहो ना प्यार है कि तरह लोगों के दिलों में बस जाएगी वॉर-2’: ऋतिक रोशन

मुंबई: बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'वॉर-2' के प्रमोशन में लगे हुए हैं। ये फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ऋतिक का कहना है कि ये फिल्म भी 'कहो ना प्यार है' कि तरह लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस जाएगी।

'वॉर-2' में ऋतिक रोशन पैन इंडिया स्टार जूनियर एनटीआर के साथ दो-दो हाथ करते दिखाई देंगे। ऋतिक का कहना है कि लोग सिनेमाघरों में देखने के बाद इसे भूल नहीं पाएंगे।

ऋतिक रोशन ने कहा, "वॉर में कबीर की भूमिका निभाते समय मुझे जो प्यार, सराहना और प्रोत्साहन मिला, उसने मुझे 'कहो ना प्यार है', 'धूम 2' और 'कृष' में मिले प्यार की याद दिला दी। और इस बार मैं कबीर के साथ वापस आ रहा हूं। इस किरदार को निभाना बहुत खुशी की बात है जिसे सभी ने इतना पसंद किया। इस बार मेरा किरदार पहले से कहीं अधिक गंभीर और दुविधा में है। बहुत भावुक भी है, इसलिए मुझे लगता है कि 'वॉर 2' एक यादगार फिल्म होगी।"

इस फिल्म की शूटिंग से पहले ऋतिक को 2 मेजर सर्जरी को मात देना पड़ा। मगर ऋतिक रोशन ने कहा कि हर दर्द को सहना इस फिल्म के लिए सार्थक था और ये मूवी लोगों को पक्का पसंद आएगी।

ऋतिक ने कहा, "हर दर्द को सहना बहुत ही मुश्किल था। हमने इसके लिए बहुत ही मेहनत की है। सारा दर्द, सभी चोटें जो लगीं, फिल्म की शूटिंग करने के दौरान वो रंग लाएंगी। 'वॉर-2' की शूटिंग के दौरान जब मुझे दर्द होता था, तो मैं सोचता था, क्या ये काम आएगा? लेकिन जब मैं लोगों में इसके लिए प्यार देखता हूं, तो समझता हूं, यह इसके लायक था।"

'वॉर-2' वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की छठी मूवी है। इसमें से अधिकतर फिल्में ब्लॉकबस्टर रही हैं। इस बार इसमें कियारा आडवाणी और जूनियर एनटीआर की एंट्री ने फिल्म को और भी मजेदार बना दिया है।