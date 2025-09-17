Homebound Trailer Release : होमबाउंड का ट्रेलर रिलीज, दिखेगा दोस्ती का भावुक सफर

मुंबई: जाह्नवी, ईशान और विशाल जेठवा स्टारर फिल्म 'होमबाउंड' सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। मेकर्स ने बुधवार को इसका ट्रेलर रिलीज कर दिया।

इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए ट्रेलर के कैप्शन में लिखा गया, "हमारे दिल का एक टुकड़ा पेश कर रहे हैं, उम्मीद है कि ये आपके दिल में जगह बना ले। होमबाउंड, ऑफिशियल ट्रेलर अब रिलीज हो चुका है। फिल्म 26 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।"

यह ट्रेलर न सिर्फ दोस्ती की मिठास दिखाता है, बल्कि समाज की कड़वी सच्चाइयों को भी उजागर करता है।

ट्रेलर की शुरुआत ही दिल जीत लेती है। उत्तरी भारत के एक छोटे से गांव की पृष्ठभूमि पर आधारित इस फिल्म में दो बचपन के दोस्त, चंदन कुमार (विशाल जेठवा) और मोहम्मद शोएब अली (ईशान खट्टर), पुलिस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरते नजर आते हैं। दोनों का सपना पुलिस अधिकारी बनना है और इसके लिए दोनों मेहनत भी करते हैं।

ट्रेलर में भेदभाव की आग, बेरोजगारी का बोझ और पहचान की तलाश जैसे मुद्दे इतनी बेबाकी से उभरते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मस्ती-मजाक के पलों के बीच आंसू, और दोनों दोस्तों के बीच दोस्ती हर तूफान में बनी रहती है।

इस फिल्म में विशाल ने चंदन कुमार और ईशान ने मोहम्मद शोएब अली की भूमिका निभाई है, वहीं जाह्नवी फिल्म में सुधा भारती का किरदार निभा रही हैं। करण जौहर द्वारा निर्मित इस फिल्म में हर्षिका परमार भी अपनी अदाकारी का तड़का लगाने वाली हैं।

करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी यह फिल्म पहले ही कान्स 2025 में धूम मचा चुकी है, जहां इसे खूब वाहवाही मिली। वहीं, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी इसकी चमक बरकरार रही।

फिल्म 26 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।