Indian TV Shows : हिना खान ने अभिषेक संग शेयर किया मजेदार वीडियो, दिखी दोनों की मस्ती

मुंबई: अभिनेत्री हीना खान इन दिनों शो 'पति-पत्नी और पंगा' में नजर आ रही हैं, और वह आए दिन शो के कंटेस्टेंट्स के साथ वीडियो और तस्वीरें साझा करती रहती हैं। इसी बीच उन्होंने शनिवार को अभिषेक के साथ वीडियो पोस्ट की।

पोस्ट किए गए वीडियो में हिना खान अभिषेक के साथ सॉन्ग 'लव के लिए कुछ भी करेगा' में शानदार एक्सप्रेशन देते हुए लिप-सिंग करते दिख रही हैं।

हिना के चेहरे पर शरारती मुस्कान और बेहतरीन एक्सप्रेशंस ने वीडियो को और भी आकर्षक बना दिया है। वहीं, अभिषेक भी पूरे जोश के साथ उनके साथ तालमेल बिठा रहे हैं।

लुक की बात करें तो हिना ने ब्लैक कलर का स्टाइलिश ड्रेस पहना है। सिंपल मेकअप के साथ कानों में चमकदार ईयररिंग्स ने उनके लुक को एलिगेंट टच दिया है।

दूसरी ओर, अभिषेक ने व्हाइट शर्ट के साथ ब्लू जींस पहनी है, और उसके ऊपर ग्रीन कोट डालकर कैजुअल-कूल वाइब क्रिएट की है। दोनों का यह कॉम्बिनेशन परफेक्ट लग रहा था।

इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए हिना ने कैप्शन में लिखा, "प्यारे क्यूपिड, एक तीर अभिषेक पर भी चला दो ना!"

फैंस ने वीडियो पर ढेर सारे कमेंट्स की बौछार कर दी। एक यूजर ने लिखा, "हिना दी, आपका जादू तो कमाल का है।"

वहीं दूसरे ने कहा, "अभिषेक पर तीर चलेगा, लेकिन हिना का दिल तो पहले ही जीत लिया।"

अब बात करें गाने की तो सॉन्ग 'लव के लिए कुछ भी करेगा' साल 2001 में आई फिल्म 'लव के लिए कुछ भी करेगा' का है। फिल्म का निर्देशन ईश्वर निवास ने किया था। इसमें सैफ अली खान, फरदीन खान और आफताब शिवदासानी मुख्य भूमिका में थे।

इसके अलावा, इस फिल्म में सोनाली बेंद्रे और ट्विंकल खन्ना जैसी लोकप्रिय अभिनेत्रियां भी थीं। हिना इन दिनों 'पति पत्नी और पंगा' में पति रॉकी के साथ नजर आ रही हैं। शो को कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और सोनाली बेंद्रे मिलकर होस्ट कर रहे हैं। शो 2 अगस्त से कलर्स टीवी पर प्रसारित हो रहा है।