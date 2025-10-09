Hina Khan Reel : 'पागलपन' में डूबीं हिना खान और उनकी टीम, 'दीवाने तो दीवाने हैं' पर बनाया वीडियो

मुंबई: टेलीविजन इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री हिना खान ने गुरुवार को अपने मजाकिया और मनमोहक अंदाज से फैंस का दिल जीत लिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर मजेदार वीडियो शेयर किया।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह अपनी टीम के साथ सोशल मीडिया ट्रेंडिंग सॉन्ग 'दीवाने तो दीवाने हैं' पर मजेदार रील बनाती नजर आ रही हैं।

इस वीडियो में हिना मेकअप रूम में बैठकर अपनी टीम के साथ मिलकर शानदार एक्सप्रेशंस के साथ लिप-सिंक करती दिख रही हैं।

हिना ने वीडियो के साथ एक मजेदार कैप्शन भी लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी टीम की मस्ती और पागलपन को बयां किया। उन्होंने लिखा, "क्योंकि हम सब बहुत पागल हैं, टीम हिना खान आपके लिए। हम सब एक तस्वीर में नहीं आ पाए।"

'दीवाने तो दीवाने हैं' गाने की बात करें तो यह गाना 90 के दशक का एक हिट ट्रैक है, जिसे मशहूर गायिका श्वेता शेट्टी ने अपनी आवाज दी है। गाने के बोल श्याम अनुरागी ने लिखे हैं, जबकि इसका संगीत जवाहर वट्टल और रवि पवार ने मिलकर तैयार किया है। यह गाना सोनी म्यूजिक एंटरटेनमेंट के बैनर तले रिलीज हुआ था और आज भी इसका जादू बरकरार है।

वर्तमान में यह गाना सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है। कई सोशल मीडिया यूजर्स, इंफ्लूएंसर्स और सेलेब्रिटीज इस गाने पर रील्स बनाकर अपने फैंस के साथ मस्ती भरे अंदाज में जुड़ रहे हैं।

हिना खान टेलीविजन की दुनिया में अपने दमदार अभिनय और स्टाइलिश अंदाज के लिए जानी जाती हैं। 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' जैसे धारावाहिक से मशहूर हुईं अभिनेत्री 'कसौटी जिंदगी की' और 'नागिन' जैसे कई मशहूर टेलीविजन शोज में नजर आ चुकी हैं। हिना खान ने 2020 में फिल्म 'हैक्ड' से बॉलीवुड में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। अभिनेत्री वेब सीरीज 'डैमेज्ड 2' के साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी अपनी पहचान बना चुकी है।

हिना सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय रहती हैं और अपने फैंस के साथ लगातार जुड़ी रहती हैं।