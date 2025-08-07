Fitness Transformation 2025: हाथों में फूल लिए शर्माईं हिमांशी खुराना, साथ में दिखा कोई खास

मुंबई: 'बिग बॉस-13' की कंटेस्टेंट और पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का जाना-माना चेहरा अभिनेत्री हिमांशी खुराना ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर नाइट-आउट का वीडियो पोस्ट किया।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वह कार में किसी के साथ बैठी हैं, और हाथों में फूल लिए शर्माती नजर आ रही हैं। लुक की बात करें, अभिनेत्री प्रिंटेड कुर्ती पहने हुए हैं, और बालों को उन्होंने सॉफ्ट कर्ल किया हुआ है। वीडियो के बैकग्राउंड में अभिनेत्री ने लेटेस्ट सॉन्ग 'तुम हो तो' ऐड किया है।

बता दें, यह गाना फिल्म 'सैयारा' का है, जिसको विशाल मिश्रा और हंसिका पारिक ने मिलकर गाया है। इसके लिरिक राज शेखर ने लिखे हैं, वहीं संगीत को विशाल मिश्रा ने तैयार किया है। गाने में अभिनेत्री अनीत पड्डा के साथ अभिनेता अहान पांडे रोमांस करते नजर आ रहे हैं।

अभिनेत्री हिमांशी खुराना इंस्टाग्राम पर काफी सक्रिय रहती हैं, और फैंस से जुड़े रहने के लिए तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करती रहती हैं। अभिनेत्री ने कुछ दिन पहले ही अपने वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन से सभी को चौंका दिया था। हिमांशी ने करीब 11 किलो वजन कम किया है, इसकी जानकारी उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए दी थी। हिमांशी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि वो ऐसा क्या खाती हैं जिसकी मदद से उन्होंने अपना 11 किलो वजन कम किया है। अभिनेत्री ने बताया कि उनकी पहली प्रायोरिटी रहती है कि वो हमेशा घर का खाना ही खाए।

वीडियो पोस्ट कर अभिनेत्री ने कैप्शन में लिखा, "मैं दिनभर में क्या खाती हूं...घर का खाना, ओजीवान्यूट्रीनिस्ट का एप्पल साइडर विनेगर (एसीवी) विद मोरिंगा, और मेरी पसंदीदा बादाम दूध वाली कॉफी।

अभिनेत्री हिमांशी खुराना ने 16 साल की उम्र में मिस लुधियाना का खिताब जीता और 2010 में पंजाबी फिल्म 'साड्डा हक' से अभिनय की शुरुआत की थी, जिसके बाद वह फिल्म 'लेदर लाइफ' और 'अफसर' समेत कई फिल्मों में नजर आईं थीं। हिमांशी को फिल्मों के साथ-साथ कई गैर फिल्मी गानों में भी देखा जा चुका है। वह बिग बॉस 13 में भी नजर आई थीं, जहां उनका रिश्ता असीम रियाज के साथ जुड़ा था। हालांकि, यह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला और दोनों ने अलग होने का फैसला किया।