Himani Shivpuri Uttarakhand : देहरादून में बादल फटने से तबाही पर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी ने जताई चिंता

देहरादून: टीवी से लेकर फिल्मों तक अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों में छाप छोड़ चुकी अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी ने अपने गृहनगर देहरादून में बादल फटने से हुई भारी तबाही पर गहरी चिंता जताई है। उत्तराखंड की रहने वाली हिमानी ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट साझा कर अपने राज्य के लोगों की सुरक्षा और जल्द रिकवरी की प्रार्थना की।

हिमानी ने अपने पोस्ट में लिखा कि उनके गांव भटवारी को जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह धंस गई है। देहरादून के बाहरी क्षेत्रों में बादल फटने से मालदेवता और सहस्रधारा जैसे खूबसूरत स्थानों में बाढ़ आ गई है।

उन्होंने बताया कि वह हर शिवरात्रि पर परिवार के साथ टपकेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए जाती थीं, वह पानी में डूब गया है। इस आपदा ने स्थानीय लोगों के जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है और कई क्षेत्रों में यातायात और बुनियादी सुविधाएं ठप हो गई हैं।

हिमानी ने अपनी पोस्ट में उत्तराखंड की सलामती के लिए प्रार्थना करते हुए लिखा, "मेरा दिल अपने गृहनगर और इसके लोगों के साथ है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि जल्द से जल्द स्थिति सामान्य हो और सभी लोग सुरक्षित रहें।"

स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और बुनियादी सुविधाएं बहाल करने के प्रयास जारी हैं।

हिमानी शिवपुरी ने अपना मायका गोद लिया है। वह यहां महिलाओं और बच्चों के सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ ही शिक्षा व स्वास्थ्य के लिए भी कार्य करेंगी।

अभिनेत्री ने कई बड़ी फिल्मों में काम किया है। वह 'हम आपके हैं कौन', 'राजा', 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे', 'मैं प्रेम की दीवानी हूं' और 'कुछ कुछ होता है' जैसी हिट फिल्मों में नजर आ चुकी हैं।

बॉलीवुड के साथ-साथ हिमानी शिवपुरी भारतीय टीवी इंडस्ट्री में भी अपने काम के लिए जानी जाती हैं। वर्तमान में हिमानी शिवपुरी लोकप्रिय टीवी सीरीज 'हप्पू की उलटन पलटन' में कटोरी अम्मा यानी कट्टो अम्मा का किरदार निभा रही हैं।