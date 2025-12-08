मनोरंजन

Hema Malini Tribute : 'आज भी जिंदगी के बिखरे टुकड़ों को समेट रही हूं,' धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल हुईं हेमा मालिनी

धर्मेंद्र के जन्मदिन पर हेमा मालिनी ने भावुक होकर यादें और दर्द साझा किया
Dec 08, 2025, 10:57 AM
'आज भी जिंदगी के बिखरे टुकड़ों को समेट रही हूं,' धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल हुईं हेमा मालिनी

मुंबई: हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन बीते महीने 24 नवंबर को उनके जुहू स्थित घर पर हो गया था।

अभिनेता के जाने से हर कोई दुखी है और आज उनके जन्मदिवस पर उन्हें याद कर रहा है। अब अभिनेता की पत्नी और हिंदी सिनेमा की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी उन्हें याद कर भावुक हो गई हैं।

धर्मेंद्र का जाना हेमा मालिनी के लिए बड़े सदमे जैसा है। वे पहले ही बता चुकी हैं कि पति के निधन से उनका जीवन शून्य हो चुका है और ये खालीपन ताउम्र रहने वाला है। अब उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में अपनी जिंदगी के टूटे टुकड़ों को समेटने का जिक्र किया है, जो अभिनेता के निधन के बाद हुए हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, "धरम जी, जन्मदिन मुबारक हो। दो हफ़्ते से ज़्यादा समय बीत चुका है जब आप मुझे टूटा हुआ छोड़कर गए थे। धीरे-धीरे अपनी जिंदगी के टुकड़ों को समेट रही हूं और अपनी ज़िंदगी को फिर से बनाने की कोशिश कर रही हूं यह जानते हुए कि आप हमेशा मेरे साथ रहोगे।"

उन्होंने आगे लिखा, "हमारे साथ में बिताए गए सुखद पलों को कभी नहीं भुलाया जा सकता, और उन पलों को फिर से जीने से मुझे बहुत सुकून और खुशी मिलती है। मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करती हूं हमारे साथ में बिताए प्यारे सालों के लिए, हमारी दो खूबसूरत बेटियों के लिए जिन्होंने हमारे प्यार को और मजबूत किया और उन सभी खूबसूरत, खुशनुमा यादों के लिए जो मेरे दिल में हमेशा रहेंगी।"

उन्होंने पोस्ट में और बहुत कुछ लिखा है, जो उनके प्रेम, पीड़ा, और रिश्ते में किए समर्पण की गवाही दे रहा है।

हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की जोड़ी ऑनस्क्रीन के साथ-साथ ऑफ स्क्रीन भी सबकी चहेती जोड़ी रही। दोनों का प्यार फिल्मी पर्दे से शुरू हुआ और ताउम्र हर परिस्थिति के साथ बढ़ता गया।

--आईएएनएस

 

 

