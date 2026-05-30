हेमा मालिनी अब पहली बार लाइव स्टेज पर गाएंगी, डायमंड जुबली कॉन्सर्ट में दिखेगा छह दशक का सुनहरा सफर

मुंबई: हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी अपने शानदार फिल्मी करियर में एक और नया अध्याय जोड़ने जा रही हैं। वह अब पहली बार लाइव स्टेज पर गाने वाली हैं।

उनका यह खास म्यूजिकल कार्यक्रम 'द ड्रीम गर्ल्स डायमंड जुबली कॉन्सर्ट' के नाम से आयोजित किया जाएगा। यह एक चैरिटी इवेंट होगा, जिसे सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन (सिंटा) की मदद के लिए रखा जा रहा है।

यह कार्यक्रम 10 जुलाई को मुंबई में आयोजित होगा। इसके जरिए हेमा मालिनी अपने फिल्मी सफर की यादें दर्शकों के सामने रखेंगी। मंच पर उनके जीवन और करियर के कई यादगार पड़ावों को संगीत और किस्सों के जरिए पेश किया जाएगा।

कार्यक्रम का फॉर्मेट 'लेजेंड्स की कहानी, लेजेंड्स की जुबानी' रखा गया है। इस दौरान वह अपनी फिल्मों के मशहूर गानों को भी गुनगुनाती नजर आएंगी। बताया जा रहा है कि कॉन्सर्ट के आखिर में वह एक सरप्राइज सॉन्ग भी पेश करेंगी, जिसे लेकर उनके फैंस काफी उत्साहित हैं।

इस म्यूजिकल शाम को खास बनाने के लिए 15 कलाकारों का लाइव ऑर्केस्ट्रा भी मौजूद रहेगा। यह ऑर्केस्ट्रा हेमा मालिनी के करियर के अलग-अलग दौर को संगीत के जरिए जीवंत करेगा। उनके फिल्मी सफर से जुड़े किस्से, यादें और गाने इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण होंगे।

हाल ही में इस कार्यक्रम को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई, जिसमें कई दिग्गज कलाकार शामिल हुए। इस मौके पर पूनम ढिल्लों, पद्मिनी कोल्हापुरे और आरजे अनिरुद्ध चावला के साथ-साथ मशहूर गायक सुरेश वाडकर, शब्बीर कुमार, अनु मलिक और विजेता पंडित भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान कॉन्सर्ट का पोस्टर और ट्रेलर लॉन्च किया गया।

प्रेस इवेंट के दौरान कई कलाकारों ने हेमा मालिनी से जुड़ी यादें भी साझा कीं। पद्मिनी कोल्हापुरे ने बताया कि वह इस कार्यक्रम में हेमा जी और धर्मेंद्र जी को समर्पित एक खास प्रस्तुति देंगी। फिलहाल, उन्होंने अभी तक गाने का चयन नहीं किया है, लेकिन इस बारे में अनु मलिक से चर्चा चल रही है।

--आईएएनएस

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