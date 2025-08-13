मनोरंजन

Hema Malini Har Ghar Tiranga: हेमा मालिनी का देशभक्ति भरा अंदाज, 'वंदे मातरम्' की गूंज के साथ लहराया तिरंगा

हेमा मालिनी ने ‘हर घर तिरंगा’ वीडियो से देशवासियों में देशभक्ति का जोश जगाया।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Aug 13, 2025, 12:17 PM
हेमा मालिनी का देशभक्ति भरा अंदाज, 'वंदे मातरम्' की गूंज के साथ लहराया तिरंगा

मुंबई: देशभर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं और चारों ओर देशभक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है। इस मौके पर सरकार 'हर घर तिरंगा' अभियान चला रही है, जिसको लोगों का जमकर समर्थन मिल रहा है। इसी अभियान में बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री और भाजपा सांसद हेमा मालिनी भी शामिल हुईं और लोगों से तिरंगा लगाने की अपील की।

हेमा मालिनी ने इंस्टाग्राम पर देशभक्ति का संदेश देते हुए एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वह भारतीय तिरंगे के सम्मान में अपनी भावनाएं जाहिर करती नजर आ रही हैं। वीडियो में वह गर्व के साथ तिरंगा लहराती नजर आ रही हैं और 'हर घर तिरंगा' और 'वंदे मातरम्' जैसे राष्ट्रभक्ति से भरे नारों को बुलंद कर रही हैं। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी देखा जा रहा है और देशवासियों में देशभक्ति की भावना को जगा रहा है।

लुक की बात करें तो हेमा मालिनी ने इस वीडियो में हल्के नारंगी रंग का सूट पहना हुआ है, जो भारतीय संस्कृति और गरिमा को दर्शाता है। साथ ही उन्होंने नेक रैप भी पहना है, जिस पर 'वंदे मातरम्' और 'जय हिंद' जैसे प्रेरणादायक शब्द लिखे हैं।

इस वीडियो पर फैंस जमकर कमेंट्स कर रहे हैं।

एक फैन ने लिखा, 'आप हमेशा प्रेरणा देती हैं, जय हिंद।'

दूसरे फैन ने लिखा, 'आप जैसी हस्तियों से ही हमें तिरंगे की अहमियत का अहसास होता है।'

वहीं, कुछ लोगों ने कमेंट्स में 'भारत माता की जय' और 'वंदे मातरम्' जैसे नारों से कमेंट बॉक्स भर दिया।

लोगों से तिरंगा लगाने की अपील के तरह ही हेमा मालिनी ने योग दिवस के मौके पर जनता से योग करने की अपील की थी। वीडियो साझा करते हुए उन्होंने कहा था, ''मेरी सभी से हार्दिक अपील है कि वे योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं भी हर दिन योगाभ्यास करती हूं।''

योग के फायदों का जिक्र करते हुए हेमा मालिनी ने आगे कहा था कि योग से हम स्वस्थ शरीर के साथ-साथ खुशहाल मन भी पा सकते हैं। सभी लोग योग करें और स्वस्थ रहें।

 

