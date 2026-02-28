Hello Bachchon Trailer : दिल छू लेने वाले सफर की कहानी है ‘हेलो बच्चों’, मेरे लिए बेहद खास : विनीत कुमार

मुंबई: नेटफ्लिक्स और टीवीएफ की वेब सीरीज 'हेलो बच्चों' का ट्रेलर शनिवार को रिलीज हो गया है। इस सीरीज में मुख्य भूमिका निभा रहे एक्टर विनीत कुमार सिंह ने कहा कि उन्होंने इस रोल को बहुत सम्मान के साथ लिया और इसमें अपना पूरा दिल-जान लगा दिया।

विनीत ने बताया, "हेलो बच्चों को यह बात खास बनाती है कि यह दो सफर को एक ही धागे में पिरोकर खास तरीके से दिखाती है – एक टीचर अपने मकसद को ढूंढता है और स्टूडेंट अपने विश्वास को ढूंढते हैं। लाखों लोगों पर असर डालने वाले असली व्यक्ति का किरदार निभाना बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन साथ ही बहुत आभार भी। मैंने इसमें सब कुछ झोंक दिया है। उम्मीद है कि दर्शक प्यार, संघर्ष और उम्मीद का यह सफर महसूस करेंगे और देश भर के अनगिनत छात्रों की कहानियों की झलक देखेंगे। यह मेरे लिए बेहद खास है।”

यह सीरीज एजुकेटर अलख पांडे के अनोखे सफर से प्रेरित है, जिनकी पढ़ाई की आवाज क्लासरूम से निकलकर पूरे भारत के घरों और दिलों तक पहुंची। प्रतीश मेहता के निर्देशन में बनी इस सीरीज में विनीत के अलावा विक्रम कोचर, गिरिजा ओक गोडबोले जैसे कलाकार हैं। स्टूडेंट्स की भूमिका में सतेंद्र सोनी, सोनू कुमार यादव, अंशुल डोगरा, समता सुदीक्षा, वरुण बुद्धदेव और नमन जैन नजर आएंगे।

सीरीज पांच अलग-अलग छात्रों की संवेदनशील कहानियां दिखाती है, जो अपनी चुनौतियों से जूझते हुए भी सपनों का पीछा करते हैं। ट्रेलर में एक लड़के की आर्थिक तंगी, एक छोटी लड़की की मजबूरी, और एक छात्र का क्रिकेट का जुनून छोड़कर घर की जिम्मेदारी उठाने जैसी सच्चाइयां दिखाई गई हैं। ये सभी अलग-अलग पृष्ठभूमि से हैं, लेकिन एक ही सपने से जुड़े हैं। एक टीचर का साथ उन्हें वह विश्वास देता है, जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है।

अभिषेक यादव निर्मित और अंकित यादव, वरनाली, संदीप सिंह के साथ लिखी गई यह सीरीज टीवीएफ और नेटफ्लिक्स का एक और सहयोग है। टीवीएफ के फाउंडर और सीईओ अरुणाभ कुमार ने बताया, “यह हमारे लिए बहुत खास सीरीज है। यह टीचर और स्टूडेंट के सफर को साथ दिखाती है, जहां टीचर समझता है कि सीखने की भूख हर जगह होती है और स्टूडेंट मुश्किलों से लड़ते हैं। असली कहानियों ने हमें सबसे ज्यादा प्रभावित किया।”

तान्या बामी ने बताया कि यह सीरीज लाखों छात्रों की हिम्मत, उम्मीद और इरादों की कहानी है, जो हालात से ऊपर उठकर दूसरों को भी प्रेरित करती है। प्रतीश मेहता का ईमानदार लेकिन सिनेमैटिक अंदाज टीवीएफ की टीम की खासियत है।“

'हेलो बच्चों' का प्रीमियर 6 मार्च को नेटफ्लिक्स पर होगा।

