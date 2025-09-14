मनोरंजन

हंसल मेहता ने की 'सैयारा' की तारीफ, बोले- बॉलीवुड की पुरानी रूमानियत लौट आई

Sep 14, 2025

मुंबई, 13 सितंबर (आईएएनएस)। फिल्म निर्देशक हंसल मेहता अपनी फिल्मों और सोशल मीडिया पोस्ट पर अपने विचारों से प्रशंसकों के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज करवाते रहते हैं। उन्होंने शुक्रवार देर रात जेट लैग की वजह से सैयारा फिल्म देखी, फिर शनिवार को सोशल मीडिया पर फिल्म, किरदार और कहानी की जमकर तारीफ की।

निर्देशक ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर अहान और अनीत की तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि वह हर तरह की फिल्में देखना पसंद करते हैं, न कि केवल वही जो उनके स्वाद से मेल खाती हों। उन्होंने कहा, "'सैयारा' आपको उस बॉलीवुड की याद दिलाती है, जो अपनी सादगी और सच्ची भावनाओं के लिए जाना जाता था। सही भावनाएं, सही संगीत, सही टाइमिंग और सबसे खास, सही हीरो-हीरोइन।"

फिल्म में अहान पांडे और अनीत पड्डा की जोड़ी को मेहता ने 'ताजा और आकर्षक' बताया। उन्होंने लिखा, "अहान की शालीनता और अनीत की सहज अभिव्यक्ति आपको स्क्रीन से बांधे रखती है। यह असली स्टारडम है, जहां किरदार अपनी सादगी से दिल जीत लेते हैं।"

मेहता ने फिल्म की कहानी को भी सराहा, जिसमें अल्जाइमर को बीमारी के बजाय एक रूपक के तौर पर दिखाया गया है। यह कहानी को गहराई देता है और दर्शकों को किरदारों से जोड़ता है।

मेहता ने फिल्म के संवाद, सिनेमाटोग्राफी और सीन की तारीफ करते हुए कहा कि ये सभी भावनात्मक गहराई से भरे हैं। दर्शक मुख्य किरदारों के साथ एक रिश्ता महसूस करते हैं और उनकी खुशी के लिए दुआ करते हैं। हालांकि, उन्होंने माना कि फिल्म की कुछ सहायक भूमिकाएं कमजोर कर रही हैं और पिता-पुत्र के रिश्ते को और बेहतर दिखाया जा सकता था। फिर भी, फिल्म की प्रेम कहानी इतनी दमदार है कि यह हर कमी को भुला देती है।

निर्देशक मोहित सूरी की तारीफ करते हुए मेहता ने कहा, "मोहित ने संगीत में अपनी आत्मा डाल दी है। हर गाना दिल को छूता है।"

उन्होंने फिल्म को एक ऐसी लव स्टोरी बताया, जो भव्यता और सादगी का अनोखा मेल है। मेहता के मुताबिक, 'सैयारा' देखने के बाद दर्शक मुस्कुराते हैं, गुनगुनाते हैं, और एक बार फिर प्यार को जीते हैं।

उन्होंने आखिर में कहा, "यह फिल्म आपको यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ऐसी खूबसूरत कहानियां फिर देखने को मिलेंगी। 'सैयारा' एक ऐसी फिल्म है जो दिल को सुकून देती है और प्यार की सादगी को सेलिब्रेट करती है।"

मोहित सूरी द्वारा निर्देशित फिल्म 'सैयारा' में अभिनेता अहान पांडे और अनीत पड्डा मुख्य भूमिका में हैं।

--आईएएनएस

एनएस/डीएससी

