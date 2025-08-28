हंसल मेहता की 'गांधी' सीरीज का टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में होगा वर्ल्ड प्रीमियर

मुंबई, 27 अगस्त (आईएएनएस)। फिल्ममेकर हंसल मेहता की सीरीज 'गांधी' का प्रीमियर टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में होगा। फिल्ममेकर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके खुशी जाहिर की।

फिल्ममेकर ने इंस्टाग्राम पर सीरीज के कलाकारों की टीम के साथ कुछ तस्वीरें पोस्ट की, जिसमें वह टीम के साथ शूटिंग के दौरान मस्ती करते नजर आ रहे हैं।

फिल्ममेकर ने इसे कैप्शन दिया, "ठीक एक साल पहले, हमने 'गांधी' की मुख्य शूटिंग पूरी की थी। जो एक आइडिया के रूप में शुरू हुआ था, फिर एक बड़ी चुनौती बना, वह धीरे-धीरे लगातार मेहनत, नए अनुभव और खुशी के पलों में बदल गया और अब, एक साल बाद... बस 10 दिन बचे हैं, जब दुनिया इसे पहली बार टीआईएफएफ50 में 6 सितंबर 2025 को देखेगी। मैं उन सभी मेहनती लोगों का दिल से आभार मानता हूं, जिन्होंने इस कहानी को सच्चाई से पर्दे पर लाने में अपना सबकुछ झोंक दिया। वे हर मुश्किल और आसान पल में मेरे साथ खड़े रहे। थकान में भी और जोश में भी। यह प्रीमियर सिर्फ एक पड़ाव नहीं है, बल्कि उनके हुनर, हिम्मत और प्यार की एक मिसाल है।"

हंसल मेहता निर्देशित सीरीज 'गांधी' एक बायोग्राफिकल ड्रामा है। यह रामचंद्र गुहा की किताबों 'गांधी बिफोर इंडिया' और 'गांधी: द ईयर्स दैट चेंज्ड द वर्ल्ड' पर आधारित है। तीन सीजन में बनने वाली इस सीरीज का पहला सीजन 'गांधी' के शुरुआती जीवन, भारत में उनकी युवावस्था, लंदन में कानून की पढ़ाई और दक्षिण अफ्रीका में 23 साल के अनुभवों को दिखाएगा।

यह सीरीज 50वें टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रीमियर होने वाली पहली भारतीय सीरीज होगी, जिसका वर्ल्ड प्रीमियर 17 सितंबर को होगा। इस श्रृंखला का निर्माण अप्लॉज एंटरटेनमेंट ने किया है। इसमें ऑस्कर विजेता एआर. रहमान का संगीत है। इस सीरीज में प्रतीक गांधी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम