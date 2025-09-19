मनोरंजन

Harshvardhan Rane Nepotism : अभिनेता हर्षवर्धन राणे ने नेपोटिज्म बनाम आउटसाइडर्स की बहस पर रखी अपनी बेबाक राय

हर्षवर्धन राणे बोले- टॉप 10 में 7 स्टार बाहरी, नेपोटिज्म पर नया नजरिया
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 19, 2025, 03:15 AM
अभिनेता हर्षवर्धन राणे ने नेपोटिज्म बनाम आउटसाइडर्स की बहस पर रखी अपनी बेबाक राय

मुंबई: हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर नेपोटिज्म यानी भाई-भतीजावाद बनाम बाहरी लोगों के मुद्दे पर बहस होती रहती है। इस पर अब अभिनेता हर्षवर्धन राणे ने भी अपनी राय सोशल मीडिया पर साझा की है।

दरअसल, हाल ही में एक यूट्यूबर ने अनन्या पांडे, अहान पांडे, और जान्हवी कपूर का उदाहरण देते हुए एक वीडियो शेयर किया था। इसमें बताया गया था कि नेपो किड्स बॉलीवुड पर छा रहे हैं। इसी वीडियो की एक क्लिप साझा करते हुए हर्षवर्धन राणे ने अपनी राय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर साझा की।

हर्षवर्धन ने बताया कि इस समय बॉलीवुड के 10 में से 7 टॉप स्टार बाहरी लोग हैं। 'सनम तेरी कसम' के अभिनेता ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर लिखा, "इसे देखने का एक और तरीका भी है। मैं दिन में तीन बार खुद से यही कहता हूं कि टॉप 10 में से 7 स्टार बाहरी हैं।"

इसके बाद उन्होंने एक लिस्ट भी शेयर की।

1. शाहरुख खान, 2. अक्षय कुमार, 3. जॉन अब्राहम, 4. कार्तिक आर्यन, 5. आयुष्मान खुराना, 6. राजकुमार राव

सातवें नंबर पर उन्होंने यूट्यूबर अनमोल जामवाल को टैग किया है। साथ ही लिखा कि वह फिल्म उद्योग के प्रति उनके निष्पक्ष दृष्टिकोण के बहुत बड़े प्रशंसक हैं।

हर्षवर्धन की बात से सहमति जताते हुए एक शख्स ने कमेंट सेक्शन में लिखा, "यह बिल्कुल सच है, लेकिन ऐसी बातें पोस्ट करने और उनके बारे में बात करने से आप हीरो नहीं लगेंगे। आप इससे बेहतर हैं, हम जानते हैं। आपको खुद पर और अच्छी फिल्में करने पर ध्यान देना चाहिए, दर्शकों को पता है कि सबसे अच्छा क्या है, इसलिए आपको इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए।"

एक अन्य सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, "मैं सुशांत सिंह राजपूत, मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, राजकुमार राव और निश्चित रूप से आपकी सच्ची प्रशंसा करता हूं। बाहरी लोगों ने बॉलीवुड में हर बार अपनी योग्यता साबित की है, जब भी उन्हें मौका मिला है।"

वहीं कुछ लोग हर्षवर्धन से असहमत भी दिखे और कमेंट करते हुए बोले कि बॉलीवुड में नए लोगों को बहुत कम मौके मिलते हैं।

वर्क फ्रंट की बात करें तो हर्षवर्धन राणे बहुत जल्द फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत’ में दिखाई देंगे। यह एक रोमांटिक ड्रामा है। इस फिल्म का निर्देशन मिलाप जावेरी ने किया है। इसके सह-निर्माता राघव शर्मा हैं। पहले इस फिल्म को 2 अक्टूबर को रिलीज किया जाना था, मगर बाद में इसे आगे खिसका दिया गया। अब ये 21 अक्टूबर को रिलीज होगी। फिल्म में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की जोड़ी पहली बार बड़े पर्दे पर दिखाई देगी।

 

 

harshvardhan raneHindi CinemaCelebrity OpinionsFilm Industry NewsNepotism vs OutsidersBollywood actorsBollywood Debate

Related posts

Loading...

More from author

Loading...