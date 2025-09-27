Harshvardhan Rane Video : 'मेहनत और सपनों का पीछा करें', हर्षवर्धन राणे ने प्रशंसकों को दिया संदेश

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता हर्षवर्धन राणे अपनी शानदार एक्टिंग के साथ-साथ जिंदादिली के लिए भी जाने जाते हैं। अपने व्यस्त शेड्यूल के बीच भी वह जिंदगी को पूरे उत्साह के साथ जीते हैं। शुक्रवार को उन्होंने एक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने अपने प्रशंसकों को मेहनत करने और सपनों को हकीकत में बदलने का संदेश दिया।

हर्षवर्धन ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसके साथ उन्होंने एक भावुक कैप्शन लिखा, "15 साल तक अपने सपने को देखो, 9 साल तक उस पर मेहनत करो, 6 साल तक किसी की मत सुनो, और फिर अपने सपने को जीकर दिखाओ!"

वीडियो में हर्षवर्धन की जिंदगी की एक झलक देखने को मिलती है। वह हरे-भरे मैदानों के बीच एक कैंपरवैन चलाते नजर आते हैं, जो किसी जंगल की सैर जैसा लगता है। इसके बाद वह वैन से उतरकर आसपास की खूबसूरती का लुत्फ उठाते हैं और फिर खाना बनाते हुए दिखाई देते हैं।

इस वीडियो के जरिए उन्होंने न सिर्फ अपने प्रशंसकों को प्रेरणा दी, बल्कि यह भी दिखाया कि सपनों को पूरा करने के लिए धैर्य, मेहनत और आत्मविश्वास की जरूरत होती है। वीडियो में उनका बेफिक्र और आत्मविश्वास भरा अंदाज प्रशंसकों को प्रेरित करता है कि वह अपनी जिंदगी में भी ऐसे ही उत्साह और जोश के साथ आगे बढ़ें।

हर्षवर्धन राणे ने अपनी मेहनत और जुनून से बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई है। उनकी फिल्में जैसे 'सनम तेरी कसम' और 'तैश' दर्शकों के बीच खूब पसंद की गईं।

वर्क फ्रंट की बात करें तो हर्षवर्धन राणे बहुत जल्द फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत’ में दिखाई देंगे। यह एक रोमांटिक ड्रामा है। इस फिल्म का निर्देशन मिलाप जावेरी ने किया है। इसके सह-निर्माता राघव शर्मा हैं। हीं, इसे अंशुल गर्ग के बैनर देसी म्यूजिक फैक्टरी के तहत निर्माण किया जा रहा है। इसकी कहानी मुश्ताक शेख और मिलाप जावेरी ने मिलकर लिखी है।

पहले इस फिल्म को 2 अक्टूबर को रिलीज किया जाना था, मगर अब ये 21 अक्टूबर को रिलीज होगी। फिल्म में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की जोड़ी पहली बार बड़े पर्दे पर दिखाई देगी।