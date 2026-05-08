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Bollywood Action Film : 'फोर्स 3' के लिए जी-जान से मेहनत कर रहे हर्षवर्धन राणे, न्यूटन के लॉ के जरिए दिखाई ट्रेनिंग की झलक

‘फोर्स 3’ के लिए हर्षवर्धन राणे की जबरदस्त फिटनेस ट्रेनिंग वायरल
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 08, 2026, 10:08 AM
'फोर्स 3' के लिए जी-जान से मेहनत कर रहे हर्षवर्धन राणे, न्यूटन के लॉ के जरिए दिखाई ट्रेनिंग की झलक

मुंबई: बॉलीवुड फिल्मों में जब भी बड़े एक्शन सीक्वेंस की बात होती है, तो कलाकारों को उसके लिए कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। कई अभिनेता अपने किरदार को दमदार दिखाने के लिए महीनों तक मेहनत करते हैं। अब अभिनेता हर्षवर्धन राणे भी अपनी आने वाली फिल्म 'फोर्स 3' के लिए कुछ इसी तरह की मेहनत करते नजर आ रहे हैं। अभिनेता ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर अपनी ट्रेनिंग की झलक साझा की, जिसने फैंस का ध्यान खींच लिया।

हर्षवर्धन राणे ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह फिल्म 'फोर्स 3' के एक्शन सीक्वेंस की तैयारी करते दिखाई दे रहे है। वीडियो में अभिनेता एक्सरसाइज करते नजर आ रहे हैं। वह अपनी पीठ, कंधों और हाथों की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं।

वीडियो की शुरुआत में वह रबर बैंड की मदद से एक्सरसाइज करते हैं। इस एक्सरसाइज के हाथों के पिछले हिस्से की मांसपेशियों की ट्रेनिंग होती है। इसके बाद वह बेंच पर लेटकर पीठ की एक्सरसाइज करते दिखाई देते हैं। वहीं, आखिर में वह शोल्डर श्रग्स एक्सरसाइज करते नजर आते हैं।

इस वीडियो के साथ हर्षवर्धन राणे ने एक खास कैप्शन भी लिखा। उन्होंने न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के नियम का जिक्र करते हुए लिखा, ''बल बराबर होता है द्रव्यमान और गति के गुणा के।'' इसके जरिए उन्होंने फिल्म 'फोर्स 3' के नाम और अपनी ट्रेनिंग को जोड़ने की कोशिश की।

अभिनेता ने पोस्ट के जरिए कहा, ''मैं शूटिंग में इतना बिजी हूं कि मुंबई जाकर ट्रेनिंग नहीं कर सकता क्योंकि आने-जाने में रोज पांच घंटे से ज्यादा समय लगता है, इसलिए मैंने अपने ट्रेनर से कहा कि जहां शूटिंग चल रही है, वहीं मुझे ट्रेनिंग दी जाए।''

बता दें कि फिल्म 'फोर्स 3' को लेकर दर्शकों के बीच पहले से ही काफी उत्साह बना हुआ है। यह फिल्म 19 मई 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में हर्षवर्धन राणे के साथ जॉन अब्राहम और तान्या मानिकतला भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिलहाल, फिल्म की शूटिंग का पहला शेड्यूल चल रहा है।

--आईएएनएस

 

 

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