Harshvardhan Rane Film : हर्षवर्धन राणे की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' का नया गाना 'मेरा हुआ' रिलीज

हर्षवर्धन राणे की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' का गाना 'मेरा हुआ' रिलीज
Oct 04, 2025, 07:09 AM
हर्षवर्धन राणे की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' का नया गाना 'मेरा हुआ' रिलीज

मुंबई: अभिनेता हर्षवर्धन राणे की आगामी रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' का नया गाना 'मेरा हुआ' शुक्रवार को रिलीज हो गया है।

हर्षवर्धन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर गाने की एक झलक साझा करते हुए लिखा, "दीवानियत में माना तुझे खुदा, मोहब्बत तू मेरी, तू मेरा हुआ।"

यह गाना यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। इस गाने को दर्शकों से खूब प्यार मिल रहा है।

'मेरा हुआ' गाने की खासियत यह है कि इसे गायक अंकर आर. पाठक ने अपनी मधुर आवाज में गाया है। साथ ही, उन्होंने इस गाने का संगीत भी तैयार किया है। गाने के बोल सचिन उर्मतोश ने लिखे हैं। यह गाना फिल्म की रोमांटिक थीम को और गहराई देता है।

'एक दीवाने की दीवानियत' का निर्देशन मिलाप जावेरी ने किया है। फिल्म का टीजर और कुछ गाने पहले ही जारी हो चुके हैं, जिसमें प्यार, नफरत और एक टूटे दिल की भावनाओं को बखूबी दिखाया गया है। फिल्म की कहानी मिलाप जावेरी और मुश्ताक शेख ने मिलकर लिखी है। इसे अंशुल गर्ग के बैनर देसी म्यूजिक फैक्टरी के तहत बनाया गया है, जिसमें राघव शर्मा सह-निर्माता हैं।

इस फिल्म में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा पहली बार एक साथ स्क्रीन पर नजर आएंगे। दोनों की जोड़ी को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह है। पहले यह फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब नई तारीख 21 अक्टूबर निर्धारित की गई है।

'एक दीवाने की दीवानियत' के गाने और टीजर ने दर्शकों का ध्यान खींचा है और अब सभी को इस फिल्म की रिलीज का इंतजार है।

हर्षवर्धन राणे के अन्य प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उनकी एक और फिल्म 'सिला' की शूटिंग चल रही है। इसमें वह अभिनेत्री सादिया खातीब के साथ नजर आएंगे। 'सिला' को लेकर भी फैंस में उत्सुकता बनी हुई है।

 

 

