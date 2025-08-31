Harshvardhan Rane New Movie: कश्मीर में 'सिला' का शेड्यूल खत्म, वादियों में यूं खो गए हर्षवर्धन राणे कि बोल उठे- कितना खूबसूरत गीत है

मुंबई: अभिनेता हर्षवर्धन राणे की मानो 'पांचों उंगलियां घी' में हैं, क्योंकि उनकी अपकमिंग फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' रिलीज होने को तैयार है और दूसरी ओर उनकी फिल्म 'सिला' की शूटिंग लगभग खत्म होने वाली है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर दी।

अभिनेता ने कुछ तस्वीरों के जरिए कश्मीर की सुंदर वादियों का दीदार फैंस को कराया। इसमें हरी-भरी पहाड़ियां, सूरजमुखी के फूल पर मंडराता भंवरा, सेब से लदा पेड़ और पंख फैलाती गौरैया तो है ही, साथ में वर्कआउट कर पसीना बहाते राणे भी दिख रहे हैं। एक्टर नेचर प्रेमी है, ये उनका कैप्शन बताता है। उन्होंने फिल्म सिला के तीसरे शेड्यूल के खत्म होने की सूचना देते हुए लिखा, "कितना 'खूबसूरत' गीत है।" यानी प्रकृति की खूबसूरती किसी सुमधुर गीत से कम नहीं है।

अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो अभिनेता की फिल्म 'सिला' की शूटिंग चल रही है। वहीं, फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' रिलीज होने को तैयार है। मेकर्स ने इसका टीजर रिलीज कर दिया है, जिसमें प्यार, नफरत और दिल टूटे आशिक की संवेदनाओं को दर्शाया गया है।

मिलाप जावेरी के निर्देशन से सजी 'एक दीवाने की दीवानियत' के सह-निर्माता राघव शर्मा हैं। इसमें हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा पहली बार स्क्रीन पर एक साथ दिखेंगे। कुछ दिनों पहले जारी हुए इसके फर्स्ट लुक पोस्टर में हर्षवर्धन और सोनम बाजवा की केमिस्ट्री साफ-साफ दिख रही थी। यह पहली बार है जब ये दोनों स्टार बड़े पर्दे पर साथ दिखाई देंगे। फिल्म का निर्माण अंशुल गर्ग ने अपने बैनर देसी म्यूजिक फैक्टरी के तले किया है। मुश्ताक शेख और मिलाप जावेरी ने मिलकर इसकी कहानी लिखी है।

फिल्म को पहले 2 अक्टूबर को रिलीज किया जाना था, लेकिन कुछ कारणों से मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट बदलकर 21 अक्टूबर कर दी।

कथाकार मिलाप ने आईएएनएस को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, "यह असल में एक भावुक प्रेम कहानी है। इसमें दर्शकों को हर्षवर्धन और सोनम के बीच कमाल की केमिस्ट्री देखने को मिलेगी, और मैं दीपावली में इसकी रिलीज को लेकर बेताब हूं।"