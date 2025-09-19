हरियाणवी सिंगर रेणुका पंवार ने धमाकेदार परफॉर्मेंस से जीता दिल, शेयर किया वीडियो

मुंबई, 19 सितंबर (आईएएनएस)। हरियाणा की लोकप्रिय गायिका रेणुका पंवार इन दिनों लाइव शो से प्रशंसकों के बीच सुर्खियों में बनी हैं। व्यस्त शेड्यूल के बीच उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर हालिया शो का वीडियो पोस्ट किया। इसमें रेणुका को अपने गानों पर गाना गाते और थिरकते देखा जा सकता है।

रेणुका पंवार की आवाज में हरियाणवी ठाठ-बाट की झलक मिलती है, जो श्रोताओं को अपनी जड़ों से जोड़ लेती हैं।

वीडियो में रेणुका ने लाल रंग का क्रॉप टॉप कैरी किया है, जिसे व्हाइट कलर की एम्ब्रॉयडरी ने रॉयल टच दिया है, जबकि मैचिंग रेड स्कर्ट ने उनके ट्रेडिशनल-मॉडर्न फ्यूजन को परफेक्ट बनाया। मिनिमल मेकअप के साथ उन्होंने बालों को खुला रखा है।

इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए इस वीडियो में रेणुका ने कैप्शन लिखा, "बैंगलोर का प्यार।"

महज कुछ घंटों में पोस्ट को हजारों लाइक्स और कमेंट मिल चुके हैं। कई फैन कयास लगा रहे हैं कि यह शो बैंगलोर के किसी बड़े ऑडिटोरियम में हुआ।

रेणुका पंवार का सफर प्रेरणादायक है। हरियाणा के छोटे से गांव से निकलकर वह आज राष्ट्रीय स्तर की स्टार बन चुकी हैं। उनके गाने जैसे 'हरियाणवी बीट्स' और 'लोक लवर्स' ने युवाओं को अपनी जड़ों से जोड़ रखा है।

रेणुका ने अपनी दमदार आवाज और बेहतरीन परफॉर्मेंस से यह साबित किया है कि वह किसी से कम नहीं हैं। उनके गानों में देसीपन, मस्ती और डांस फ्लेवर का शानदार मेल देखने को मिलता है। इन्हीं हिट गानों में से एक है उनका गाना 'श्यानो जी' रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है। उनका यह गाना गांव-गांव और शहरों में काफी पसंद किया जा रहा है।

गाने में रेणुका के साथ खोटू खरखड़ा और आर.जे. स्पाइडर ने भी आवाज दी है और लिरिक्स भी इन्हीं ने दिए हैं।

--आईएएनएस

एनएस/वीसी