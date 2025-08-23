मनोरंजन

हरियाणवी नहीं, अब राजस्थानी पोशाक पहन ठुमके से रेणुका पंवार ने बटोरी सुर्खियां

Aug 23, 2025, 12:04 PM
मुंबई, 23 अगस्त (आईएएनएस)। जब भी हरियाणवी गानों की बात होती है, तो हमेशा रेणुका पंवार का नाम जरूर लिया जाता है। '52 गज का दामन,' 'चटक-मटक,' और 'बन्नो' जैसे उनके गानों के बिना शादी के कार्यक्रम अधूरे माने जाते हैं। फैंस उनके गानों का बेसब्री से इंतजार करते हैं।

फैंस न सिर्फ उनके गानों का इंतजार करते हैं बल्कि उनके सोशल मीडिया पोस्ट का भी इंतजार करते रहते हैं। इस बीच उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसे देख फैंस तारीफ करते नहीं थक रहे हैं।

यूं तो रेणुका हरियाणा से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन वह दूसरे कल्चर का भी दिल से सम्मान करती हैं। इस बात का अंदाजा उनके इस वीडियो को देखकर लगाया जा सकता है, जिसमें वह राजस्थानी पोशाक में नजर आ रही हैं। गायिका सिर से लेकर पैर तक राजपूताना संस्कृति में रची बसी दिख रही हैं। चाहे वह मांग टिका हो या हाथ में पहनी चूड़ी (पोची), उन्होंने छोटी से छोटी चीज का विशेष ध्यान रखा है।

वहीं, उनके नृत्य में भी राजपूताना झलकता है। घूमर के कुछ स्टेप्स किए हैं, जिसे देख फैंस को दीपिका की फिल्म पद्मावत का घूमर याद आ रहा है। इस वीडियो में वह 'ठुमक ठुमक' गाने पर डांस करती नजर आ रही हैं। आखिर में अपने अंदाज में बलखाती हुई दिख रही हैं। इस वीडियो को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं और तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "अब हुआ ट्रेंड कम्पलीट," दूसरे यूजर ने लिखा, "राजस्थानी लुक जाटनी," एक और अन्य यूजर ने लिखा, "आपका राजस्थानी लुक बहुत सुंदर है," और एक यूजर ने लिखा, "राजस्थानी पोशाक में बहुत सुंदर लग रही हो।"

बात करें गाने की, 'ठुमक ठुमक' गाने का नाम 'जूत्ती मेरी' है। आवाज नेहा भसीन की है और संगीत समीर उद्दीन ने दिया है। गाना कई म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। पूरा गाना जियो सावन, स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक, और अमेजन म्यूजिक पर भी उपलब्ध है।

--आईएएनएस

एनएस/केआर

