मनोरंजन

हरियाणा: एक्टर जैकी भगनानी ने सीएम नायब सैनी से की मुलाकात, फिल्म सिटी बनाने पर हुई चर्चा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 02, 2025, 09:35 AM
हरियाणा: एक्टर जैकी भगनानी ने सीएम नायब सैनी से की मुलाकात, फिल्म सिटी बनाने पर हुई चर्चा

मुंबई, 1 सितंबर (आईएएनएस)। अभिनेता और फिल्म निर्माता जैकी भगनानी ने सोमवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। उन्होंने इसकी कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट की। मुलाकात के दौरान जैकी भगनानी ने हरियाणा को फिल्म निर्माण का हब बनाने की इच्छा जताई।

फिल्म 'यंगिस्तान' के अभिनेता जैकी भगनानी ने नायब सैनी के साथ अपनी मुलाकात की दो तस्वीरें इंस्टाग्राम पर साझा कीं। एक फोटो में मुख्यमंत्री नायब सिंह जैकी भगनानी को शॉल भेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर में मुख्यमंत्री, जैकी और अन्य लोग चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

फोटो के कैप्शन में एक्टर ने लिखा, "हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। उनकी दूरदर्शी सोच और संस्कृति व सिनेमा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता मुझे गहराई से प्रेरित करती है। उनके मार्गदर्शन में, मुझे विश्वास है कि हरियाणा फिल्म निर्माण का एक जीवंत केंद्र बनकर उभरेगा, अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने प्रदर्शित करेगा और अनगिनत रचनात्मक सपनों को पंख देगा।"

इस मुलाकात के बाद हो सकता है कि जैकी अपनी किसी फिल्म की शूटिंग हरियाणा में करें। अगर ऐसा होता है तो वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा और फिल्ममेकर्स मूवी की शूटिंग के लिए यहां आने के लिए प्रेरित होंगे।

वहीं नायब सैनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा-आज फिल्म निर्माता व अभिनेता जैकी भगनानी तथा फिल्म निर्माता सुमित अदलखा ने संत कबीर कुटीर में भेंट की।

इस अवसर पर हरियाणा में फिल्म उद्योग एवं फिल्म सिटी की स्थापना को लेकर विस्तृत चर्चा हुई, जिसके अनुरूप मैंने उन्हें हरियाणा सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

इस पोस्ट से पहले जैकी भगनानी ने एक वीडियो शेयर किया था। जैकी ने बताया था कि कैसे वह फैमिली पैक पर्सन से सिक्स पैक वाले शख्स बने। साथ ही इस वीडियो में एक्टर ने ये भी शेयर किया कि उनके लिए सफलता के क्या मायने हैं।

जैकी भगनानी की पत्नी रकुल प्रीत सिंह ने उनके साथ इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की थीं। इन तस्वीरों में दोनों अपने परिवार के साथ गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाते दिखाई दे रहे थे। दोनों ने साथ में कई पोज दिए। इसके अलावा रकुलप्रीत ने अपने घर आए गणपति की तस्वीरें भी शेयर की थीं।

--आईएएनएस

जेपी/वीसी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...