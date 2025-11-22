मनोरंजन

हरिद्वार में गंगा स्नान करने पहुंचीं खुशबू पाटनी, माथे पर चंदन लगाकर किया भगवान शिव का ध्यान

Nov 22, 2025, 04:41 PM
नई दिल्ली, 22 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय सेना का हिस्सा रहीं खुशबू पाटनी सोशल मीडिया का बड़ा चेहरा हैं। वे भले ही अपनी बहन एक्ट्रेस दिशा पाटनी की तरह मीडिया की चकाचौंध से दूर हैं, लेकिन सामाजिक कार्य कर लोगों की मदद करने में सबसे आगे हैं। हाल ही में खुशबू को हरिद्वार में गंगा स्नान के बाद वहां के लोकल बाजार का आनंद लेते हुए देखा गया।

खुशबू पाटनी ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। वीडियो में वे कहती हैं कि हम हरिद्वार आए हुए हैं, वैसे तो हम यहां सिर्फ जल लेने आए थे। तभी उनकी नजर वहां खड़े चश्मे वाले पर पड़ती है। खुशबू चश्मे की दुकान पर कई चश्मे ट्राई करती हैं और उन्हें फाइनली एक चश्मा पसंद भी आ जाता है। इसके बाद वे एक छोटी बच्ची के साथ दिखती हैं, जो उनके माथे पर चंदन लगाकर त्रिपुंड बनाती है। खुशबू पाटनी प्यार से बच्ची को गले भी लगाती हैं।

वीडियो में खुशबू हरिद्वार के सुंदर नजारे दिखाती हैं और मां मनसा देवी मंदिर के दर्शन भी कराती हैं। उन्हें हरिद्वार का माहौल काफी अच्छा लगा है, क्योंकि वे खुद को आध्यात्म के करीब पा रही हैं। इससे पहले उन्होंने गंगा स्नान की फोटो भी पोस्ट की थी।

खुशबू सोशल मीडिया पर अपनी फिटनेस जर्नी और लोगों की मदद करने के लिए जानी जाती है। कुछ महीने पहले ही उन्होंने बरेली में अपने घर के पास से एक साल की बच्ची को रेस्क्यू किया था। उन्होंने बच्ची को बचाया, उसकी देखभाल की और पुलिस को मामले की सूचना देने के बाद बच्ची के माता-पिता को भी पुलिस की मदद से ढूंढ निकाला था। उनके इस काम के लिए सोशल मीडिया पर उन्हें बहुत सराहा गया था। हालांकि प्रेमानंद महाराज को लेकर दिए एक कथित बयान की वजह से वे विवादों में भी घिर गई थीं।

खुशबू ने साफ कर दिया था कि उनका बयान अनिरुद्धाचार्य महाराज को लेकर था, जो महिलाओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। इनके बयान को प्रेमानंद महाराज के साथ न जोड़ा जाए। दरअसल सोशल मीडिया पर प्रेमानंद महाराज और खुशबू की वीडियो को साथ जोड़कर वायरल किया जा रहा था।

