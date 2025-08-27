मनोरंजन

हरतालिका तीज पर दिखा भोजपुरी एक्ट्रेसेज का ट्रेडिशनल लुक

Aug 27, 2025

मुंबई, 26 अगस्त (आईएएनएस)। हरतालिका तीज को लेकर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की एक्स्ट्रेसेज में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। इस दिन विवाहिताएं पति की लंबी आयु के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं, साथ ही महादेव और मां गौरी की पूजा-अर्चना करती हैं। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की एक्स्ट्रेसेज ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रशंसकों को हरतालिका तीज की शुभकामनाएं दी।

रानी चटर्जी ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर अपना पुराना 'निर्जला उपवास' गाने का छोटा-सा क्लिप पोस्ट किया, जिसमें वह अपने प्रशंसकों को तीज की शुभकामनाएं दे रही हैं।

अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने भी इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वह नारंगी रंग की साड़ी पहने हुए हैं। उनके हाथों में लाल चूड़ियां, गले में मंगलसूत्र और माथे पर सिंदूर एक परफेक्ट बहू का लुक दे रहे हैं।

इस बहू वाले लुक के साथ आम्रपाली मुस्कराते हुए सेल्फी ले रही हैं। अभिनेत्री ने कैप्शन में लिखा, "सभी को तीज व्रत की ढेरों शुभकामनाएं, भगवान महादेव और मां पार्वती की कृपा सब पर ऐसे ही बनी रहे।"

अभिनेत्री सुषमा अधिकारी ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वह लाल रंग का सूट पहने हुए हैं। हाथ में लाल चूड़ियां पहने हैं। अभिनेत्री ने कैप्शन में लिखा, "तीज के अवसर पर दीदी-बहनों सभी को शुभकामनाएं।"

अभिनेत्री अंजना सिंह ने भी इंस्टाग्राम पर नई-नवेली दुल्हन के गेटअप में एक वीडियो पोस्ट की, जिसमें वह कई महिलाओं के साथ तीज की पूजा कर रही हैं। वीडियो से अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह किसी शूट का है। अभिनेत्री ने इसे कैप्शन दिया, "हैप्पी तीज।"

अभिनेत्री मोनालिसा ने भी इंस्टाग्राम पर तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसमें वह भारतीय परिधान में नजर आ रही हैं। उन्होंने गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी है, जिस पर गोल्डन बॉर्डर है। सिर से पांव तक मोनालिसा सोने के आभूषणों से सजी नजर आ रही हैं। कानों में झुमके, गले में मंगलसूत्र, हाथों में कंगन और उंगलियों में अंगूठियां उनके पारंपरिक लुक को निखार रही हैं। उन्होंने बालों को खुला रखा है। इसके लिए उन्होंने कैप्शन दिया, "तीज की शुभकामनाएं।''

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम

