हर्षवर्धन राणे की 'एक दीवाने की दीवानियत' का नया गाना 'बोल कफ्फारा क्या होगा' का टीजर रिलीज

Sep 13, 2025, 11:12 AM
हर्षवर्धन राणे की 'एक दीवाने की दीवानियत' का नया गाना 'बोल कफ्फारा क्या होगा' का टीजर रिलीज

मुंबई, 13 सितंबर (आईएएनएस)। अभिनेता हर्षवर्धन राणे की मोस्ट अवेटेड अपकमिंग फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' का नया गाना 'बोल कफ्फारा क्या होगा' जल्द रिलीज होने वाला है, मेकर्स ने शनिवार को इसका टीजर जारी किया है।

अभिनेता हर्षवर्धन राणे ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर गाने का टीजर जारी किया, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "टूट के बिखर गया है, ये दिल अपना बेचारा अब 'बोल कफ्फारा क्या होगा'। गाना 15 सितंबर को यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया जाएगा। एक दीवाने की दीवानियत इस दिवाली सिनेमाघरों में 21 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा।"

टीजर में गाने की झलक दिखाई गई है, जिसमें हर्षवर्धन का किरदार एक गहरी भावनात्मक यात्रा से गुजरता नजर आ रहा है। वहीं, अभिनेत्री गाने में डांस करती नजर आ रही हैं।

टीजर को देखकर फैंस अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और गाने के रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह गाना और फिल्म दर्शकों के लिए एक यादगार अनुभव साबित होगी।

नेहा कक्कड़ और फरहान साबरी ने गाने को अपनी आवाज दी है। वहीं, म्यूजिक डीजे चेतस और लिजो जॉर्ज ने दिया है और इसके लिरिक्स समीर अंजान ने लिखे हैं।

रोमांटिक ड्रामा मिलाप जावेरी द्वारा निर्देशित फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' का टीजर जारी हो चुका है। टीजर में प्यार, नफरत और दिल टूटे आशिक की संवेदनाओं को दिखाया गया है। इसकी शुरुआत होती है एक शायरी से, “तेरे लिए मेरा प्यार तेरा भी मोहताज नहीं, ये मरते दम तक रहेगा, सिर्फ आज नहीं।”

इसके सह-निर्माता राघव शर्मा हैं। वहीं, इसे अंशुल गर्ग के बैनर देसी म्यूजिक फैक्टरी के तहत निर्माण किया जाएगा। वहीं, इसकी कहानी मुश्ताक शेख और मिलाप जावेरी ने मिलकर लिखी है।

फिल्म में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म में पहली बार दोनों ऑन-स्क्रीन साथ में नजर आएंगे। पहले इस फिल्म को 2 अक्टूबर को रिलीज किया जाना था, मगर बाद में इसे आगे बढ़ा दिया गया। अब ये 21 अक्टूबर को रिलीज होगी।

