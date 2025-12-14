हर्षाली मल्होत्रा ने शेयर किए 'अखंडा 2' के सेट पर मेकअप रूम के एक्साइटिंग मोमेंट्स

मुंबई, 13 दिसंबर (आईएएनएस)। सलमान खान की फिल्म 'बजरंगी भाईजान' में मुन्नी का किरदार निभाकर दर्शकों का दिल जीतने वाली अभिनेत्री हर्षाली मल्होत्रा ने लंबे ब्रेक के बाद 'अखंडा 2 थांडवम' से तेलुगु सिनेमा में डेब्यू किया है।

फिल्म में अभिनेत्री हर्षाली मल्होत्रा ‘जननी' नाम का किरदार निभा रही हैं।

अभिनेत्री ने शनिवार को फिल्म के सेट से एक खास बीटीएस वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में वह मेकअप आर्टिस्ट से अपना लुक तैयार करवाती नजर आ रही हैं। मेकअप रूम में बैठी हर्षाली खुश और उत्साहित दिख रही हैं। वीडियो पोस्ट कर उन्होंने लिखा, "ये पल कभी भी सीधे स्क्रीन पर नजर नहीं आते, लेकिन यही पल स्क्रीन को खास बना देते हैं। सेट के पीछे के लम्हें, शूटिंग के दौरान की यादें, मेकअप के बाद की तैयारी, शूट के दिन, सेट की जिंदगी।"

उन्होंने आगे लिखा, "भारतीय सिनेमा की दुनिया, फिल्म सेट की असली झलक, अभिनेताओं की ज़िंदगी और ऑफ-स्क्रीन का जादू।"

हर्षाली का यह वीडियो उनके फैंस को काफी पसंद आ रहा है। वे कमेंट सेक्शन पर अभिनेत्री की वापसी की तारीफ कर रहे हैं।

बता दें कि ये फिल्म साल 2021 में रिलीज हुई फिल्म 'अखंडा' का सीक्वल है। फिल्म में हर्षाली के अलावा, संयुक्ता मेनन, आधी पिनिसेट्टी, कबीर दुहान सिंह और सास्वता चटर्जी भी नजर आ रही हैं। फिल्म का निर्देशन बोयापति श्रीनू ने किया है।

यह फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा कई अन्य भारतीय भाषाओं में भी रिलीज की जा चुकी है। फिल्म को लेकर दर्शकों से अभी तक मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है।

इससे पहले साल 2021 में अखंडा रिलीज की गई थी। इस फिल्म में नंदमुरी बालकृष्ण और प्रज्ञा जैसवाल मुख्य भूमिका में थे। एक्शन ड्रामा फिल्म दर्शकों को बहुत पसंद आई थी। शायद यही वजह है कि इसका दूसरा पार्ट बनाया गया है।

--आईएएनएस

एनएस/डीएससी