हरीश शंकर ने अफवाहों पर लगाई रोक, कहा- 'अगली फिल्म की सही जानकारी समय आने पर दूंगा'

Aug 10, 2025, 04:51 PM

हैदराबाद, 10 अगस्त (आईएएनएस)। निर्देशक हरीश शंकर इन दिनों अपनी नई फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म में पावर स्टार पवन कल्याण मुख्य भूमिका में हैं। रविवार को हरीश शंकर ने सोशल मीडिया पर फैली कई अफवाहों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि जो भी फिल्म से जुड़ी असली जानकारी होगी, वह खुद सही समय पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट के जरिए जनता के साथ साझा करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी जो भी बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, वह केवल अंदाजा और अफवाह हैं।

हरीश शंकर ने एक्स टाइमलाइन पर एक पोस्ट में लिखा, "मेरी अगली फिल्म को लेकर जो भी खबरें चल रही हैं, वे सिर्फ अंदाजा और अफवाह हैं। मैं सही समय पर खुद ही इसकी जानकारी एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट के जरिए दूंगा। फिलहाल, मेरी टीम और मैं पूरी तरह से 'उस्ताद भगत सिंह' में बिजी हैं।"

हरीश शंकर का यह बयान ऐसे समय पर सामने आया, जब सोशल मीडिया पर लोग उनकी आने वाली फिल्मों को लेकर अलग-अलग बातें कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हरीश शंकर अगली फिल्म प्रोड्यूसर दिल राजू और एक्टर रवि तेजा के साथ करेंगे, जबकि कुछ और लोगों का दावा है कि वे बॉलीवुड स्टार सलमान खान के साथ फिल्म बना रहे हैं। इन सभी अफवाहों को खारिज करते हुए हरीश ने कहा कि सही जानकारी के लिए इंतजार करें।

इस बीच, 'उस्ताद भगत सिंह' फिल्म का पोस्ट-प्रोडक्शन काम तेजी से चल रहा है।

फिलहाल, 'उस्ताद भगत सिंह' की शूटिंग पूरी हो चुकी है और पोस्ट-प्रोडक्शन काम तेजी से जारी है। 29 जुलाई को फिल्म निर्माताओं ने बताया था कि फिल्म का क्लाइमैक्स सीन शूट हो चुका है।

इस फिल्म में श्रीलीला, आशुतोष राणा, प्रथिबन, केएस रविकुमार, रामकी, नवाब शाह, बीएस अविनाश, गौतमी, नागा महेश और टेम्पर वामसी जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं।

'उस्ताद भगत सिंह' का निर्देशन हरीश शंकर कर रहे हैं, वहीं नवीन यरनेनी और वाई. रविशंकर इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। यह 2016 की तमिल फिल्म 'थेरी' का रीमेक है।

--आईएएनएस

पीके/केआर

