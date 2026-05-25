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हीरो और विलेन दोनों जरूरी, एक्टर निकोलस केज ने कहा-मैं कभी एक ही तरह के रोल में नहीं फंसना चाहता

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 25, 2026, 11:18 AM

लॉस एंजेलिस, 24 मई (आईएएनएस)। हॉलीवुड अभिनेता निकोलस केज ने कहा है कि वह कभी खुद को एक ही तरह के रोल में फंसने नहीं देना चाहते। यह बात उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी के रिगल टाइम्स स्क्वायर में स्पाइडर नोएर के प्रीमियर के दौरान कही।

62 वर्षीय ऑस्कर विजेता अभिनेता ने बताया कि उन्होंने अपने करियर में हीरो और विलेन दोनों तरह के किरदार निभाए हैं और दोनों ही सिनेमा के लिए जरूरी हैं। उन्होंने कहा, “विलेन? मैंने कई विलेन किरदार निभाए हैं। मुझे दोनों पसंद हैं, लेकिन मैं कभी एक ही तरह के रोल में बंधना नहीं चाहता।”

निकोलस केज ने कहा, "एक अभिनेता के लिए सबसे जरूरी चीज यह होती है कि वह खुद को बार-बार नए रूप में पेश करे। अगर कोई कलाकार सिर्फ एक ही तरह के रोल करता रहे, तो वह उसी छवि में कैद होकर रह जाता है। मैं कभी एक ही तरह के काम में फंसना नहीं चाहता।''

बातचीत के दौरान उन्होंने अपने करियर का एक दिलचस्प किस्सा भी सुनाया। निकोलस केज ने कहा, ''साल 2000 के शुरुआती दौर में मेरी मुलाकात मशहूर निर्देशक सैम राइमी से हुई थी। उस समय 'स्पाइडर-मैन' फिल्म की तैयारी चल रही थी और मुझे फिल्म में ग्रीन गोब्लिन का रोल ऑफर करने के बारे में बात चल रही था। लेकिन उसी समय मैंने दूसरी फिल्म 'अडेप्टेशन' करने का फैसला लिया। उस समय मुझे लगा कि यही सही फैसला है। वह फिल्म छोटी जरूर थी, लेकिन कहानी और भावनाएं मुझे ज्यादा खास लगीं।''

निकोलस केज ने कहा, ''मैंने सैम राइमी से एक बात कही थी। मैंने कहा था कि जो भी अभिनेता स्पाइडर-मैन बने, उसे मकड़ी जैसी बॉडी लैंग्वेज जरूर अपनानी चाहिए। फिल्म में कम से कम एक ऐसा सीन हो, जहां स्पाइडर-मैन कमरे की छत पर चलता हुआ दिखाई दे। इससे किरदार ज्यादा असली और दिलचस्प लगता है।''

आखिरकार ग्रीन गॉब्लिन का रोल विलेम डेफो को मिला, जबकि टोबी मैग्वायर ने स्पाइडर-मैन का किरदार निभाया। यह फिल्म रिलीज के बाद बड़ी हिट साबित हुई।

वहीं निकोलस केज ने जिस 'अडेप्टेशन' फिल्म को चुना था, उसी फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर के ऑस्कर अवॉर्ड के लिए नॉमिनेशन मिला। इससे पहले वह साल 1995 की फिल्म 'लीविंग लास वेगास' के लिए ऑस्कर जीत चुके थे।

--आईएएनएस

पीके/वीसी

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