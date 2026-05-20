हर लड़की को अपना हीरो खुद बनना होगा, ट्विशा शर्मा मामले में कंगना रनौत की हर महिला को सलाह

मुंबई, 19 मई (आईएएनएस)। अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने ट्विशा शर्मा मौत मामले में प्रतिक्रिया देते हुए समाज और परिवारों की सोच पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शादी से पहले महिलाओं का आर्थिक रूप से मजबूत बनना बेहद जरूरी है। मेरी सलाह है कि महिलाओं को सबसे पहले अपने करियर और आत्मनिर्भरता पर ध्यान देना चाहिए।

कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट किया, ''लगभग हर दिन शादीशुदा महिलाओं से जुड़ी दुखद खबरें सामने आती हैं। कई बार जवान, पढ़ी-लिखी महिलाएं भी अपने माता-पिता से मदद की गुहार लगाती हैं कि वे उन्हें मुश्किल हालात से बाहर निकाल लें, लेकिन भारतीय समाज शादी के बाद बेटियों को छोड़ने के लिए बदनाम है।''

कंगना रनौत ने कहा, "जब एक महिला अपने पैरों पर खड़ी होती है, तब वह जिंदगी के फैसले ज्यादा आत्मविश्वास और मजबूती के साथ ले पाती है। सोशल मीडिया, फैशन, डेटिंग, शादी और मेकअप की दुनिया अक्सर लड़कियों को सिर्फ बाहरी चीजों की तरफ आकर्षित करती है, लेकिन बहुत कम लोग उन्हें यह बताते हैं कि असली ताकत आत्मनिर्भर बनने में है। महिलाओं के लिए उनका करियर और उनकी पहचान किसी भी रिश्ते से ज्यादा महत्वपूर्ण होनी चाहिए।''

भाजपा सांसद ने कहा, ''हर लड़की को अपना हीरो खुद बनना होगा। जिंदगी में कोई दूसरा आकर किसी को बचाने नहीं वाला। यह ज्यादा जरूरी है कि एक महिला खुद क्या बनती है और अपनी जिंदगी किस तरह जीना चाहती है, बजाय इसके कि वह किससे शादी करती है।''

कंगना ने महिलाओं से अपील की कि वे अपनी पसंद की जिंदगी बनाएं और दूसरों की बातों में आकर अपने सपनों को पीछे न छोड़ें।

--आईएएनएस

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