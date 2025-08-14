'हर कदम पर मां का नाम दिल में लिए चलती हूं'... श्रीदेवी संग तस्वीरें पोस्ट कर इमोशनल हुई जान्हवी कपूर

मुंबई, 14 अगस्त (आईएएनएस)। मां और बेटी का रिश्ता दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्तों में से एक होता है। यह एक ऐसा बंधन है जो समय, दूरी और जीवन की सीमाओं से परे जाकर भी अपना असर बनाए रखता है। अभिनेत्री जान्हवी कपूर और उनकी मां, दिवंगत सुपरस्टार श्रीदेवी के बीच भी ऐसा ही एक अनमोल रिश्ता था, जिसकी झलक हाल ही में जान्हवी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फैंस को दिखाई।

जान्हवी ने इंस्टाग्राम पोस्ट में अपने बचपन की कुछ भावुक कर देने वाली तस्वीरें साझा की हैं, जिसमें वह अपनी मां के साथ समय बिताती नजर आ रही हैं।

पहली तस्वीर में नन्हीं जान्हवी को श्रीदेवी ने अपनी गोद में उठाया हुआ है, और पिता बोनी कपूर उनके साथ खड़े हैं। बोनी का एक हाथ श्रीदेवी के कंधे पर है, और दूसरा हाथ जान्हवी के छोटे से हाथ को थामे हुए है।

वहीं एक तस्वीर में जान्हवी थोड़ी बड़ी दिख रही हैं, जहां श्रीदेवी ने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी है और जान्हवी ने स्काई ब्लू फ्रॉक। कैमरे की ओर दोनों शानदार पोज दे रहे हैं।

इसके अलावा, एक अन्य फोटो एक फैमिली पोर्ट्रेट है, जिसमें जान्हवी किशोरावस्था में नजर आ रही हैं, साथ में श्रीदेवी, बोनी कपूर और छोटी बहन खुशी भी मौजूद हैं।

इन तस्वीरों के साथ जान्हवी ने एक भावुक कैप्शन लिखा, "हर कदम पर मां का नाम दिल में लिए चलती हूं।''

इस पोस्ट पर कई फैंस और दोस्तों ने कमेंट्स किए।

शनाया कपूर ने कमेंट्स में हार्ट इमोजी भेजा। वहीं एक फैन ने जान्हवी की भावनाओं का सम्मान करते हुए लिखा, "तस्वीरों में जो ममता है, वो शब्दों से बयां नहीं हो सकती।"

दूसरे फैन ने लिखा, "आप में श्रीदेवी जी की छवि दिखती है।"

एक अन्य फैन ने एक्ट्रेस की ताकत की सराहना करते हुए लिखा, ''आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं जान्हवी, आपकी मां आप पर गर्व कर रही होंगी।''

--आईएएनएस

पीके/केआर