'हर कोना सपने जैसा', लोनावला की वादियों में देवोलीना भट्टाचार्जी का सुकूनभरा सफर

Sep 02, 2025, 09:35 AM
'हर कोना सपने जैसा', लोनावला की वादियों में देवोलीना भट्टाचार्जी का सुकूनभरा सफर

मुंबई, 2 सितंबर (आईएएनएस)। टीवी की लोकप्रिय एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी हमेशा से ही खूबसूरती और एक्टिंग के साथ-साथ सोशल मीडिया पर अपनी खास जगह बनाती आई हैं। फैंस उनकी हर एक पोस्ट का बेसब्री से इंतजार करते हैं। मंगलवार को देवोलीना ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह पहाड़ों की खूबसूरत वादियों में नजर आईं।

इस वीडियो में देवोलीना की खुशी साफ झलक रही है। उनकी यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और उनके चाहने वाले इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं।

इस वीडियो में देवोलीना लोनावला की हरी-भरी जगहों पर घूमती नजर आ रही हैं। उनके बाल तेज हवा में उड़ रहे हैं। वह खुशी और सुकून महसूस कर रही हैं।

वीडियो में साफ तौर पर उनके चेहरे पर एक प्यारी सी चमक देखी जा सकती है। उन्होंने लेपर्ड प्रिंट ड्रेस पहनी हुई है, जो उन पर काफी जच रही है। इस वीडियो के टॉप पर उन्होंने एक टेक्स्ट लिखा, "मम्मी हूं तो क्या? दिल तो आज भी बच्चा है।"

उनके इन शब्दों का अर्थ है कि भले ही वह मां बन गई हों, लेकिन उनके दिल में हमेशा बचपना और मासूमियत बनी रहती है।

पोस्ट के कैप्शन में देवोलीना ने लिखा, ''बादलों में खो गई, लोनावला की खूबसूरती में मिली। यहां का हर कोना एक सपने की तस्वीर जैसा लगता है।''

उनके इस पोस्ट पर फैंस ने खूब प्यार दिया है। कई लोगों ने उनकी खुशी की तारीफ की और लिखा, "आपकी मुस्कुराहट को देख हमारे चेहरे पर भी मुस्कान आ गई।" वहीं, कुछ फैंस ने कहा कि वे भी लोनावला घूमना चाहते हैं। इसके अलावा, कई फैंस ने उनके पोस्ट के कमेंट्स में हार्ट, फ्लॉवर और क्वीन इमोजी भी भेजे।

देवोलीना के निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने 2022 में अपने जिम ट्रेनर शहनवाज शेख से शादी रचाई थी और 18 दिसंबर 2024 को अपने पहले बच्चे का स्वागत किया था।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम

