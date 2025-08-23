'हीरो कौन' में बल्लू के किरदार में धूम मचाने के लिए तैयार हैं सिद्धार्थ सिपानी

मुंबई, 22 अगस्त (आईएएनएस)। टीवी इंडस्ट्री अभिनेता सिद्धार्थ सिपानी अपकमिंग वेब सीरीज 'हीरो कौन' में नजर आएंगे। अभिनेता का कहना है कि उनके किरदार की जटिला और गहराई ने उन्हें काफी प्रभावित किया है।

सिद्धार्थ ने उत्साह के साथ बताया कि उन्हें यह रोल तब मिला जब वे इसकी उम्मीद ही नहीं कर रहे थे।

उन्होंने कहा, "कई ऑडिशन देने के बाद मेरे पास इस सीरीज की निर्माता अरपिता फत्तनायक और सूरज खन्ना का फोन आया और उन्होंने कहा कि उन्हें मेरा ऑडिशन काफी पसंद आया है। खासतौर पर मेरी स्क्रीन पर बल्लू के किरदार में बदलाव ने उन्हें प्रभावित किया। बल्लू का किरदार निभाना मेरे लिए एक रोमांचक चुनौती थी। इस किरदार की जटिलता और गहराई ने मुझे अपनी एक्टिंग की रेंज दिखाने का मौका दिया।"

अपने किरदार के बारे में बताते हुए, अभिनेता ने कहा, "'बल्लू' एक ऐसा हीरो है, जिसे कोई सम्मान नहीं देता, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा होता है। वहीं, वह अपनी दुनिया में आंतरिक और बाहरी संघर्षों से जूझता है।"

अभिनेता का कहना है कि इस किरदार को निभाने के लिए उन्हें अपनी साफ-सुथरी पहचान को छोड़ना पड़ा था।

उन्होंने कहा, "मैंने अपने किरदार को अच्छे से करने के लिए लंबे बाल, उलझी दाढ़ी और साधारण कपड़ों के साथ एक रफ लुक अपनाया ताकि बल्लू की कठोर प्रकृति को दर्शा सकूं। इस किरदार की तैयारी के लिए मैंने उसकी बैकस्टोरी को गहराई से समझा, फाइट सीक्वेंस की प्रैक्टिस की और एक कोच के साथ काम करके बल्लू का लहजा सही किया। मैंने बल्लू जैसे लोगों की जिंदगी को करीब से देखा ताकि उनकी रोजमर्रा की चुनौतियों को समझ सकूं।"

सीरीज के बारे में बात करते हुए सिद्धार्थ ने कहा कि 'हीरो कौन' में काम करना मेरे लिए एक शानदार अनुभव रहा। यह सीखने और आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा था। पूरी कास्ट और क्रू ने मेरा पूरा साथ दिया, और अर्पिता के डायरेक्शन ने सभी के अभिनय को आगे लाने में मदद की। यह मेरे करियर का सबसे शानदार सफर था।

