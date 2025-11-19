मनोरंजन

'हर एक्टर की आंखों में होता है यह सपना...' फिल्मफेयर नॉमिनेशन पर बोले एक्टर करण आनंद

Nov 19, 2025

मुंबई, 19 नवंबर (आईएएनएस)। साल 2014 में यशराज फिल्म्स की ‘गुंडे’ से बड़े पर्दे पर डेब्यू करने वाले प्रयागराज के अभिनेता करण आनंद फिल्मफेयर ओटीटी अवॉर्ड्स में अपनी वेब फिल्म ‘जाइए आप कहां जाएंगे’ के लिए बेस्ट एक्टर (मेल) श्रेणी में नॉमिनेट हुए हैं। न्यूज एजेंसी आईएएनएस से खास बातचीत में करण ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपने 11 साल के सफर, नेपोटिज्म, स्ट्रगल और इंडस्ट्री में आए बदलाव पर खुलकर बात की।

फिल्मफेयर ओटीटी नॉमिनेशन पर करण की खुशी देखते ही बनती है। एक्टर ने बताया, “बचपन में टीवी पर फिल्मफेयर देखता था, सोचता था कभी नॉमिनेट होऊंगा। एक सालों पुराने किस्से का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया, "मुझे पास मिले थे, मुझसे मेरे सीनियर ने पूछा था कि फिल्मफेयर में जाना चाहते हो? तो मैंने मना कर दिया था। कहा था जब नॉमिनेट होऊंगा तभी जाऊंगा। आज अभिषेक बच्चन, सैफ अली खान, मनोज बाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे दिग्गजों के साथ फिल्मफेयर में नॉमिनेट होना बहुत बड़ी बात है। खास बात है कि प्रयागराज से सिर्फ दो लोग अब तक फिल्मफेयर में नॉमिनेट हुए हैं: पहले अमिताभ बच्चन और दूसरा मैं।”

साल 2014 से 2025 के बीच में कितना बदलाव आया है, इस पर करण ने शुरुआती दिनों का जिक्र करते हुए बताया, “जब मैंने डेब्यू किया था तब सिर्फ सिनेमा और टीवी थे। यूट्यूब शुरुआती दौर में था, ओटीटी का नाम तक नहीं था। कोविड की लहर ने सब बदलकर रख दिया। लोग घरों में बंद हुए तो ओटीटी और यूट्यूब की तरफ मुड़े। इसी दौरान साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स जैसे अल्लू अर्जुन, विजय सेतुपति, फहाद फासिल, महेश बाबू जैसे सितारे नॉर्थ में और भी लोकप्रिय हुए। नॉर्थ-साउथ का फर्क मिटा और कंटेंट ही किंग बन गया। अब सिनेमा, ओटीटी, टीवी, सोशल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म हैं।”

प्रयागराज से बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के मुंबई आने के सफर को करण ने मुश्किल भरा बताया। उन्होंने बताया, “यहां मेरा कोई गॉडफादर नहीं था। महादेव की कृपा, मां-बाप का आशीर्वाद और मेहनत से जगह बनी।”

अपनी शुरुआती फिल्मों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “पहली फिल्म ‘गुंडे’ में रणवीर सिंह-अर्जुन कपूर के साथ था। फिर सलमान खान के साथ ‘किक’, अक्षय कुमार के साथ ‘बेबी’, फिर गोविंदा के साथ ‘रंगीला राजा’ में आया। अब मेरा फोकस सिर्फ लीड रोल पर है।”

करण आनंद ने बताया कि वह सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ काम करना चाहते हैं। उन्होंने बताया, “हर राइजिंग एक्टर की यही ख्वाहिश होती है। मैं इंतजार कर रहा हूं, उनके साथ काम करने की तमन्ना है। मैं दिवंगत अभिनेता इरफान खान के साथ काम करना चाहता था, दुर्भाग्य से मौका नहीं मिला। अब विजय सेतुपति, फहाद फासिल, मोहनलाल जैसे शानदार कलाकारों के साथ काम करना चाहता हूं।”

