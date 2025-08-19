मनोरंजन

हर बूंद एक कहानी, हर फुहार एक गीत है… हंसल मेहता ने सुनाई किशोर कदम की ‘मूसलाधार’

Aug 19, 2025, 09:25 AM

मुंबई, 19 अगस्त (आईएएनएस)। फिल्म निर्माता-निर्देशक हंसल मेहता सोशल मीडिया पर ताजातरीन पोस्ट के साथ प्रशंसकों के साथ जुड़े रहते हैं। इसी कड़ी में मेहता ने फैंस को बारिश के एक वीडियो के साथ मराठी कवि सौमित्र उर्फ किशोर कदम की कविता ‘मूसलाधार’ का जिक्र भी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि हर बूंद एक कहानी और हर फुहार एक गीत की तरह है।

'स्कैम 1992,' 'शाहिद,' और 'अलीगढ़' जैसी प्रभावशाली फिल्मों और वेब सीरीज का निर्माण करने वाले हंसल मेहता अक्सर अपनी रचनात्मकता को साहित्य और कला के साथ जोड़ते हैं। मेहता ने इस बार कवि किशोर कदम की रचना को चुना, जो मराठी साहित्य में अपनी गहरी और भावपूर्ण कविताओं के लिए प्रसिद्ध हैं।

हंसल मेहता ने बारिश की फुहारों को भावनात्मक कविता के साथ जोड़ते हुए इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया, जिसके साथ मराठी कवि की कविता ‘मूसलाधार’ को भी एड किया। हंसल ने कैप्शन में लिखा, “जब बूंदे बरसती है, तो आसमान नहीं, बल्कि दिल रोता है, जो किसी को याद करता है। हर बूंद एक कहानी समेटे हुए है, हर फुहार एक गीत। मूसलाधार बारिश हमें हमेशा मजबूत बने रहने का मैसेज देती है। यह हमें जीवन में बस खूबसूरती महसूस कराने के लिए कहती है।”

किशोर कदम, जिन्हें सौमित्र के नाम से भी जाना जाता है, एक मराठी कवि, लेखक और अभिनेता हैं। उनकी कविताएं प्रेम, प्रकृति और मानवीय भावनाओं को संवेदनशीलता के साथ व्यक्त करती हैं। कदम ने कई मराठी फिल्मों जैसे ‘नटसम्राट’ और ‘देऊल’ में अभिनय भी किया है और उनके लेखन को साहित्य प्रेमी खूब सराहते हैं। उनकी कविता ‘मूसलाधार’ बारिश की बूंदों में छिपी भावनाओं और कहानियों को खूबसूरती से उजागर करती है।

वर्कफ्रंट की बात करें तो हंसल मेहता कई सफल फिल्मों का हिस्सा रहे हैं। उनकी आखिरी फिल्म 'द बकिंघम मर्डर्स' थी, जिसमें करीना कपूर, रणवीर बरार, एश टंडन, कपिल रेडकर, राहुल सिद्धू, रुक्कू नाहर और प्रभलीन संधू जैसे कलाकारों ने मुख्य भूमिका निभाई थी।

--आईएएनएस

एमटी/केआर

