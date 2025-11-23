मनोरंजन

'हर भारतीय को पता होनी चाहिए ये कहानी', रवींद्र कौशिक की बायोपिक करना चाहते हैं सनी हिंदुजा

Nov 23, 2025, 03:25 PM

मुंबई, 23 नवंबर (आईएएनएस)। अभिनेता सनी हिंदुजा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जासूस रवींद्र कौशिक उर्फ ‘ब्लैक टाइगर’ को याद किया। एक्टर ने बताया कि वह उनके प्रशंसक हैं और उनकी बायोपिक पर काम करना चाहते हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर किए गए पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा कि रवींद्र कौशिक की कहानी हर भारतीय को पता होनी चाहिए और वे खुद उनकी जिंदगी पर बायोपिक बनाना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने 11 साल पहले आए टीवी सीरीज 'अदृश्य' में निभाए अपने किरदार के बारे में भी बात की।

सनी ने कैप्शन में लिखा, “एक ऐसी कहानी जो हर भारतीय को पता होनी चाहिए… 11 साल हो गए हैं, लेकिन रवींद्र कौशिक की कहानी हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगी। एपिक चैनल पर ‘अदृश्य’ के उस एपिसोड में उनका रोल करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात थी।"

उन्होंने आगे बताया, "मुझे उम्मीद है कि और लोग उनकी कहानी के बारे में बात करेंगे और इस लीजेंड को अमर बनाएंगे। यह बायोपिक करना पसंद करूंगा।”

रवींद्र कौशिक एक थिएटर आर्टिस्ट थे, जो रॉ के लिए पाकिस्तान गए थे। उन्हें एक मिशन के लिए 23 की उम्र में वहां भेजा गया था। उन्होंने अपनी पहचान को छिपाकर उर्दू सीखी, वहां के कल्चर को जाना और वहां के ही रंग में रंग गए थे। एक जासूस नबी अहमद शकीर के तौर पर उन्होंने ट्रेनिंग ली। दो साल ट्रेनिंग लेने के बाद वह 1972 में पाकिस्तान पहुंचे थे।

वहां उन्होंने एलएलबी की पढ़ाई की। इसके बाद भारत के लिए बेहद अहम जानकारियां भेजीं। तत्कालीन गृह मंत्री ने उन्हें ‘ब्लैक टाइगर’ का खिताब दिया था। 1983 में पकड़े जाने के बाद पाकिस्तान की जेल में उन्हें 16 साल तक यातनाएं दी गईं और 2001 में रहस्यमयी हालात में उनकी मौत हो गई।

सनी हिंदुजा ने 2014 में एपिक टीवी की सीरीज ‘अदृश्य’ में रवींद्र कौशिक का किरदार निभाया था। उस भूमिका के बाद से अभिनेता कौशिक के फैन बन गए।

